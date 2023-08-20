Мяч летит в ворота!

В селе Акжар, районном центре Тарбагатайского района, пополнился список спортивных объектов – здесь появилась новая футбольная площадка для детей.

В последние годы во всех городах и сёлах области строится всё больше новых комфортных спортивных и игровых площадок, соответствующих современным стандартам.

Футбольное поле в селе Акжар было обустроено за счёт спонсорских средств.

– Новая площадка расположена в самом начале улицы Байжигит и охватывает примерно пятьдесят домов в округе. Жители этих домов рады появлению футбольного поля и во время его строительства оказывали посильную помощь. Теперь их дети проводят здесь всё своё свободное время, – рассказал аким Акжарского сельского округа Даутбек Ниязбеков.

Местная детвора с первых дней активно эксплуатирует площадку, целыми днями играя в футбол или просто бегая по удобному покрытию. К слову, первый товарищеский матч состоялся здесь в день торжественного открытия футбольного поля и завершился, конечно же, дружеской ничьей.

– Мы так довольны, что у наших детей появилась ещё одна площадка для спорта и игр. Возможно, в будущем благодаря этому из них вырастут профессиональные спортсмены, – поделилась жительница села Акжар Жанна Еркинова.

В селе помимо футбольной площадки на улице Байжигит есть ещё два поля для мини-футбола, три игровых объекта и пять спортивных залов. По словам акима сельского округа, в ближайшем будущем в Акжаре появятся ещё одна детская игровая и StreetWorkOut площадки.

Стоит отметить, что это не первый подобный подарок от тарбагатайцев своему району. На спонсорские средства земляков в районе построены футбольные поля со специальным покрытием, парки, воркаут-скверы и даже целые спортивные комплексы.

Аяужан Утеулинова

Тарбагатайский район