Музыканты в погонах

Военный оркестр из Восточно-Казахстанской области стал обладателем Гран-при X юбилейного фестиваля «Әскери керней».

Об этом сообщила пресс-служба РгК «Шығыс» НГ РК. По традиции мероприятие прошло в Астане. Главной его целью является поднятие духа, пропаганда военной музыки и патриотическое воспитание подрастающего поколения. В этом году фестиваль приурочили к двум важным праздникам – Дню государственных символов РК и Дню столицы.

В фестивале приняли участие оркестры Национальной гвардии РК, Президентский оркестр Службы государственной охраны, ансамбль Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК, Центральный оркестр Министерства обороны РК и оркестр Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, а также творческие коллективы страны. Они показали высокое мастерство в исполнении произведений мировой классики и героико-патриотической музыки авторства соотечественников.

Также на фестивале состоялся смотр-конкурс среди военных оркестров Национальной гвардии Казахстана. По его итогам третье место занял оркестр Академии Национальной гвардии из Петропавловска. Второе место завоевали сводные оркестры региональных командований «Орталық» из Караганды и «Батыс» из Уральска.

Почётного первого места удостоился сводный оркестр регионального командования «Оңтүстік» из Алматы. Обладателем высшей награды республиканского фестиваля – Гран-при смотра-конкурса военных оркестров «Әскери керней» стал сводный оркестр регионального командования «Шығыс» НГ РК из Усть-Каменогорска.

Стоит отметить, что военный оркестр действует с 1982 года. За это время он стал известен не только в Восточно-Казахстанской области, но и далеко за её пределами. Музыкальный коллектив не раз добивался высоких наград на престижных конкурсах. К слову, в разные годы коллектив уже становился обладателем Гран-при фестиваля «Әскери керней».

– От имени Главного командования Национальной гвардии и от себя лично выражаю всем военным дирижёрам и музыкантам огромную признательность за участие в конкурсе, – сказал заместитель министра внутренних дел – Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан генерал-лейтенант Еркин Ботаканов. – Желаю всем музыкальным коллективам достижения новых высот в творчестве, а также успехов в нелёгкой ратной службе на благо процветания нашей страны.

Добавим, фестиваль военных оркестров стал знаковым культурным событием. Концертная программа органично сочетала военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парад-дефиле, плац-концерт и показательные выступления военнослужащих с оружием.

Проводить фестиваль среди военных оркестров по инициативе Национальной гвардии РК стало уже доброй традицией. За это время в нём приняли участие ведущие коллективы не только нашей страны, но и Китая, России и других зарубежных государств.

Александра Исаева