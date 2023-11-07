Первая снежная охота

В Восточном Казахстане состоится Международный фестиваль беркутчи «Шығыс салбурыны – 2023». Мероприятие пройдёт 24-25 ноября традиционно в селе Бозанбай Уланского района.

Третий год подряд жители этого села приветствуют на своей земле участников «Қансонар», так в казахской культуре называется удачное время для охоты, когда следы зверя отчётливо видны на первом снегу (пороше).

С каждым годом растёт и масштаб соревнований. Начавшийся в 2021 году с областного уровня, в 2022-м году фестиваль обрёл статус республиканского, а теперь стал международным, на котором организаторы обещают не только зрелищную охоту, но и множество других развлечений в национальном стиле.

В предстоящем празднике «Шығыс салбурыны – 2023» примут участие құсбегі из Монголии, Китая, Турции, Кыргызстана, Венгрии, Испании, Хорватии, Словакии, Португалии, России и, конечно же, со всего Казахстана.

– Наша цель – развитие и популяризация таких видов национального спорта, как «құсбегілік», соревнования породы казахских борзых – тазы, соколиная охота, стрельба из лука. Организатором фестиваля выступает акимат Уланского района при поддержке областного акимата. Судьями соревнований выступят члены общественного объединения «Республикалық құсбегілік федерациясы», – отметил руководитель отдела внутренней политики Уланского района Нурхат Садыков.

В мероприятии также примут участие вице-президент Республиканского общественного Фонда национальной спортивной ассоциации РК «Федерация» Қыран» Багдатхан Мұптекеқызы и всемирно известная девушка-беркутчи Айшолпан Нургайыпқызы.

В нынешнем фестивале ожидается участие владельцев пятидесяти беркутов, десяти соколов и тридцати тазы. Согласно правилам соревнований, все участники должны быть в удобной одежде в национальном стиле, со всем необходимым оборудованием для птиц (специальная варежка, кормушка, балакбау, иргебау и прочее). По традиции беркутчи будут соревноваться в призыве питомца к руке, охоте на лису и кролика, охоте соколом на голубя. Борзые будут соревноваться в беге на один километр.

На ипподроме близ села Бозанбай развернётся специальный юрточный аул, где планируют организовать питание и обогрев. На площадке будут представлены лучники региона из центров по Садақ ату. Они проведут шоу лучников, а также обучение стрельбе из лука для желающих.

24 ноября пройдёт сбор участников и церемония официального открытия фестиваля, а 25 ноября состоятся соревнования и подведение итогов. Победителей и призёров наградят дипломами, кубками, медалями и денежными призами.

Аяужан Утеулинова