Волшебное путешествие в прошлое

В тёплый августовский вечер перед областным Домом дружбы – центром общественного согласия состоялся очередной городской ретро-фестиваль. Он открыл цикл праздничных мероприятий, посвящённых Дню города.

На импровизированной площадке в стиле ретро собрались устькаменогорцы и гости города всех возрастов. Звучала музыка разных лет, которая погружала участников фестиваля в мир ностальгии и дарила хорошее настроение.

Зрители не скупились на аплодисменты, подпевали и много танцевали. Все предвкушали по-настоящему удивительный вечер воспоминаний, где музыка станет гимном свободы, а стиль – выражением души!

Со сцены прозвучали слова, которые откликнулись в сердце каждого жителя областного центра. Это строчки, посвящённые нашему любимому городу:

Любимый город Усть-Каменогорск!

Средь горных вершин

Ты так прекрасен!

Ты – наша гордость и наш дом.

Навечно в сердце ты моём!

Пожалуй, главной изюминкой ретро-фестиваля стал долгожданный конкурс ретро-дефиле. На сцену вышли участницы в образах модниц прошедших лет. Удивительно, где они смогли найти такие великолепные наряды, соответствующие моде и духу того времени. Яркие лосины и мини-юбки, платья-футляры и длинные перчатки, косынки и ретро-платья в крупный горох.

Эффектный выход участниц подарил всем присутствующим массу эмоций. Не обошёлся конкурс и без волнений, когда независимое жюри выбирало Мистера и Мисс Ретро. Главными критериями отбора были стиль, искренность и эмоции.

По мнению присутствующих, можно было с уверенностью отдать победу всем участникам без исключения. Настолько необычными и оригинальными были их образы. Но конкурс – это конкурс! И победили в нём самые лучшие.

Каждый, кто посетил замечательный ретро-фестиваль, смог совершить небольшое путешествие в прошлое на «машине времени». Эти «волшебные» автомобили были припаркованы вдоль дороги. Экспозиция ретро-машин особенно заинтересовала мальчиков, которые могли прикоснуться к раритету и даже посидеть в кабине за рулём.

А женская половина выстраивалась в очередь, чтобы провести в своих ретро-нарядах фотоссесии возле этих раритетных машин. Представленные «волги», «победы», «жигули» и другие автомарки выглядели так, как будто только сошли с конвейера.

Отметим, за короткое время ретро-фестиваль смог стать настолько популярным, что для участия в нём приезжают восточноказахстанцы из других городов и районов. А для предпринимателей – это ещё и хорошая возможность заявить о себе.

– Хотим познакомить горожан со своей продукцией и популяризировать её среди потенциальных заказчиков, – говорит предприниматель из Курчума флорист Асем Маутказы. – Благодаря таким мероприятиям находим рынок сбыта для своих цветов.

Организаторы праздника постарались порадовать горожан и гостей необычными фотозонами, где с удовольствием фотографировались семьями.

Семья Паничюк из Риддера тоже специально приехала на ретро-фестиваль.

– Участвуем в этом мероприятии не первый раз, – признаются они. – Нам очень нравится! Хотим, чтобы и дети побольше узнали о временах нашей юности.

Безусловно, для проведения ретро-фестиваля была выбрана удачная локация. Это место для многих связано с воспоминаниями о молодости, а также и другими важными событиями в истории нашего города.

На праздничном шоу благодаря новой неоновой подсветке здание Дома дружбы в прямом смысле слова заиграло новыми красками.

Ретро-фестиваль состоялся, и после его завершения восторженные люди ещё долго не хотели расходиться по домам. Несомненно, этот вечер подарил всем массу незабываемых впечатлений!

Альмира Нуртаева