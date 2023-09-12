Территория смешных шуток

Весёлый смех, яркие эмоции и несмолкающие аплодисменты зрителей – так встретил Восточный Казахстан игроков XІІІ республиканского фестиваля «Jaidarman» на Кубок акима Восточно-Казахстанской области.

В Усть-Каменогорске жайдарманщики выступили в полуфинальных играх лиги «Ertis Nomad», первые две игры которой прошли в Экибастузе и Павлодаре. Финал этой лиги «Jaidarman» состоится в Семее. Организатором игры, по традиции, выступил КГУ «Молодёжный ресурсный центр» Управления общественного развития Восточно-Казахстанской области.

– Основная задача фестиваля – пропаганда культурных ценностей, духовное развитие и поддержка творческой молодёжи, а также повышение статуса государственного языка. В этом году игры «Jaidarman» приурочены ко Дню языков народа Казахстана, – отметил перед началом директор МРЦ ВКО Данияр Жунусов.

В полуфинале лиги «Ertis Nomad» приняли участие 11 команд, шесть в группе «А» и пять в группе «Б». Игру в группе «А» открыла команда из Усть-Каменогорска «Элита». К слову, выступать на «открывашке» труднее всего – все ожидания зрителей направлены на выступающих и именно первые задают тон их настроению. И ребята действительно не подвели, завоевав внимание зала и заслуженные овации.

Далее настрой молодёжи на дружный смех поддержали команда «Лондон» из Темиртау и сборная «Шакарим» из Семея. В арсенале игроков были шутки и про погодные условия города металлургов: «А давайте расскажем про плюсы и минусы нашего города! – Что там рассказывать-то, летом – плюс, зимой – минус!», и про осеннюю призывную кампанию военкоматов.

– Пока до Усть-Каменогорска добрались на скрипящем поезде, фигура как доска стала.

– А у тебя была фигура??? – тонко намекнула на проблемы КТЖ астанинская команда «Тумар» из Астаны.

Завершающая игра в этой группе досталась сборной Риддера и, конечно же, ребята не могли пройти мимо насущных проблем города.

– Миссия нашей команды – сделать Риддер известным, но пока в этом плане нас обходят ТЭЦ и местные школы, – «посетовали» риддерские жайдарманщики.

Группу Б открыли игроки кокпектинской команды «Шұғылбай», которые отличились не только своими шутками, но и подарком ведущему Дармену Дауренулы совершенно пустой, на первый взгляд, двухлитровой банки, в которой, по словам кокпектинцев, был экологически чистый деревенский воздух.

Закрывали группу Б девушки из команды СГМУ «Қыздарский», своими зажигательными шутками и искромётным юмором они сумели завоевать сердца не только зрителей, но и членов жюри. И неудивительно, что именно они стали обладательницами Кубка акима ВКО и денежного приза двести тысяч тенге. Второе место и сто тысяч тенге завоевали астанинские спасатели, команда «101 түн» также получила возможность выступать на финальной игре вместе с уже отобранными шестью финалистами. Замкнула тройку лидеров команда одного игрока из Павлодара – «Сапашев», ему достался приз пятьдесят тысяч тенге. А лучшим игроком фестиваля стал Дастан Оралгазин из сборной Риддера.

Полуфинальные игры лиги «Ertis Nomad» завершились под бурные аплодисменты зрителей, а жайдармановцы сошли со сцены, чтобы снова встретиться в «бою» на поле шуток и смеха, но уже в Семее.

Аяужан Утеулинова