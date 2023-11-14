В свободном полёте

Два дня, с 23 по 25 ноября, на ипподроме «Бәйгетөбе» Бозанбайского сельского округа Уланского района будет проходить традиционный фестиваль беркутчи «Шығыс салбурыны – 2023».

Фестиваль беркутчи в Восточно-Казахстанской области соберёт поклонников древнего охотничьего искусства казахского народа уже в третий раз. И с каждым годом участников, как и зрителей, становится только больше. В этом году фестиваль организован при поддержке акимата ВКО, Республиканского Общественного фонда «Федерация «Қыран» и нескольких спонсоров.

Как отметил заместитель акима Уланского района Куат Окасов, на фестиваль заявлено участие 40 беркутов, десяти соколов и 30 борзых со всего Казахстана, а также из Монгольской Народной Республики, Китая, Турции, Кыргызстана и России.

Почётными гостями соревнований станут вице-президент Республиканского Общественного фонда «Федерация «Қыран» Багдадхан Муптекекызы. Кроме того, у гостей фестиваля появится возможность полюбоваться мастерством известной во всём мире девушки-беркутчи Айшолпан Нургайып, которая примет участие в соревнованиях профессионалов.

– В ходе двухдневного турнира пройдут соревнования по таким видам, как: полёт птиц на приманку, свободный полёт птицы, полёт птицы на зов хозяина, охота на зайца и лису, забег гончих псов (тазы) на дистанции один километр и объездка диких лошадей. Победителей в каждом соревновании ждут ценные призы, кубки и дипломы, – сообщил Куат Окасов.

Кроме того, гости фестиваля смогут совершить увлекательные конные прогулки, пострелять из лука и принять участие в розыгрыше лотереи с ценными призами. Ну и, конечно, полакомиться вкуснейшими казахскими национальными блюдами.

Для работы фестиваля в степи будет разбит юрточный городок, в 15 юртах представят этнографическую выставку декоративно-прикладного искусства казахского народа – это изделия, выполненные в этностиле мастерами Восточно-Казахстанской области.

Также ремесленники будут проводить мастер-классы для всех желающих по изготовлению сырмака, лоскутного одеяла, вышивке, приготовлению казахских национальных блюд и многое другое.

Как рассказал Куат Окасов, в текущем году по инициативе предпринимателей в Уланском районе были проложены сразу десять пешеходных маршрутов различной протяжённости на хребте «Калбатау».

– Популярные туристические объекты нашего района привлекают внимание всех казахстанцев, – считает Куат Окасов. – Любимыми стали маршруты на Сибинские озёра, к комплексу Акбаур, древнему монастырю Аблайкит, Шыбындыколь, Дубыгалинскому озеру и другие. Также впервые в апреле текущего года состоялось восхождение на вершину «Кызылтас», посвящённое 105-летию «Халық қаһарманы», нашего земляка Касыма Кайсенова. Всё это привлекает туристов из разных уголков Казахстана и из-за рубежа.

Фестиваль беркутчи «Шығыс салбурыны – 2023» – тоже одно из знаковых мероприятий Уланского района, направленное на развитие внутреннего туризма и возрождение казахских национальных традиций в области разных видов охоты.

Екатерина Гуляева