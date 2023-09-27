Эту книгу я возьму с собой

В областной библиотеке им. А. С. Пушкина состоялся общереспубликанский книжный фестиваль «KitapTime-2023».

Идея его проведения была инициирована Национальной академической библиотекой Республики Казахстан в прошлом году. Массовая акция направлена на пропаганду казахской литературы, сохранение исторического, культурного и духовного наследия, воспитание молодёжи в духе патриотизма.

Как отмечают сотрудники библиотеки, программа «KitapTime-2023» получилась весьма насыщенной и интересной. Началом праздничного дня стала приключенческая игра для самых юных посетителей. Ребята увлечённо проходили квест с героями казахских народных

сказок.

Следуя подсказкам, они искали ответы на непростые вопросы, требующие хорошего знания казахских легенд и мифов. Кроме того, младшие школьники смогли продемонстрировать актёрские и танцевальные способности, а также проверить себя в блиц-батле на знание пословиц и поговорок.

Юные посетители библиотеки также приняли участие в тренинге по продвижению чтения среди подростков. В «Мастерской чтения» школьники выполняли разнообразные творческие задания: разыгрывали сценки из литературных произведений, придумывали сюжеты для своих будущих книг в разных жанрах: детектив, фантастика, приключения.

В рамках фестиваля для читателей развернули интерактивную книжную выставку «Отбасы – отанымыздың алтын діңгегі». Здесь можно было не только подобрать книгу для чтения в кругу семьи, но и ответить на вопросы литературной викторины на знание художественных произведений казахских авторов.

Вечером состоялось открытие нового сезона клуба для начинающих и искушённых книголюбов «Между строк». В книжном клубе обычно предлагают обсудить как классику, так и литературные новинки, рекомендации, проводят книжные челленджи и ещё много всего интересного.

– Фестиваль, действительно, удался и показал, что у нас подрастает отличная смена мыслящих молодых людей, всегда готовых узнавать что-то новое, следовать за мечтой, работать над собой, добиваться поставленных целей и главное – читать книги, – отмечают специалисты «пушкинки».

Дарья Штейн