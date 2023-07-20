Музей, не болей!

В бюджете Восточного Казахстана на следующий год предусмотрят средства на ремонт исторического здания областного музея искусств.

На сегодняшний день состояние здания можно признать частично аварийным, сотрудники культурного учреждения даже поставили вокруг музея предупреждающие таблички. Вдоль одной из стен проходит глубокая трещина. Её увеличение и просадка фундамента привели к тому, что пятого июня этого года частично обрушился межэтажный карниз. Управление культуры ВКО регулярно обращало внимание на постепенное ухудшение состояния здания, но ранее средства были выделены только на разработку проектно-сметной документации по ремонту. В ведомстве продумывали разные варианты, как можно отремонтировать разрушающийся на глазах музей, но все они требовали времени. Храм искусств на днях посетил аким области Ермек Кошербаев и посчитал необходимым не откладывать ремонт на несколько лет, а заложить нужные средства в бюджете на следующий год. Сумма составит примерно 400 миллионов тенге.

– В бюджете на следующий год, безусловно, предусмотрим эти средства, – сказал Ермек Кошербаев. – Ремонтом памятников истории и культуры должны заниматься компании, имеющие соответствующую лицензию. Сейчас нам важно принять меры, чтобы не допустить дальнейшего обрушения здания.

По словам руководителя Управления строительства ВКО Дидара Кенесбаева, здание дало трещину из-за активной застройки вокруг него. За последние годы рядом с музеем велось возведение торговых и бизнес-центров, жилого дома, гостиницы. И это негативно повлияло на памятник истории и культуры. Ермек Кошербаев подчеркнул важность сохранения исторически значимых объектов. Отметим, что в Восточном Казахстане насчитывается 328 памятников истории и культуры, из них в Усть-Каменогорске находятся 53.

– В радиусе ста метров от каждого из них строительство необходимо запретить, – сказал глава региона.

В ближайшее время на здание установят специальные маяки, которые позволят проводить постоянный мониторинг его состояния и выявлять динамику развития трещины.

Говоря о необходимости реконструкции здания музея, аким области обратил внимание на внутренний дворик. Сейчас с него открываются не совсем живописные виды, но после ремонта его вполне можно будет использовать для мероприятий под открытым небом, проводить там пленэры с местными и приглашёнными художниками, организовывать концерты, возможно, открыть арт-кафе. И тогда музей искусств станет атмосферным уголком творчества, будет притягивать к себе разнообразных талантливых людей.

Напомним, Восточно-Казахстанский музей искусств входит в государственный список памятников истории и культуры местного значения. Здание было построено в 1907 году, частично достроено в 1914. Оно принадлежало золотопромышленнику Андрею Савельевичу Меновщикову, было его домом и конторой. В 1958 году в помещении действовала областная типография, тогда к основному зданию пристроили ещё одну часть.

Дарья Штейн