Мотивы, «нарисованные» нитью

«На первый взгляд кажется, что это не вышитые работы, а нарисованные. Впечатляет!» – не раз слышала восторженные отзывы о своих изделиях мастерица из Усть-Каменогорска Наталья Зубарева. Занимается героиня повествования одним из древних и пользующихся популярностью видов прикладного искусства – вышивкой крестом.

Сегодня этим видом рукоделия увлекаются люди разных профессий, возрастов, интересов. Неисчислимые крохотные крестики, густо покрывающие ткань вышивки, один за одним, словно кирпичики, создают оригинальное творение. Но знаете ли вы, что вышивка появилась ещё в первобытные времена? Так, первые вышитые изделия были найдены на территории Древнего Китая и датированы VI–V веками до нашей эры. Древнегреческий историк Геродот в своих трудах отмечает, что ещё древние скифы украшали свою одежду вышивкой. В нитяных узорах – геометрических и растительных орнаментах – был заложен глубокий сакральный смысл.

Вышитая одежда и предметы обихода считались очень мощной защитой от злых духов и сглаза. К примеру вышивка свадебных рушников. В эти орнаменты вплетали сложные защитные символы, оберегающие молодую семью от несчастья, наполняющие их дом благополучием. Каждый символ скрывал особый смысл: круг – солнце, крест – пожелание добра, счастья и других жизненных благ. Часто мастерицы изображали мифических животных или райских птиц.

Особо ценились изделия, над которыми рукодельница работала весь день – с рассвета и до того момента, когда начнёт заходить солнце. Считалось, в них особая магическая сила. К слову, вышивали одежду, скатерти, полотенца, пояса, рукавицы…

Сегодня многие мастерицы продолжают дело предков, гармонично сочетая традиции и новаторство в своих работах. Вышивка крестом – это не просто красота, создаваемая для души, но и отличная возможность познакомиться с культурными ценностями народа, узнать его историю и обычаи, а возможно, и возродить давно забытые техники. Ведь будущее есть у того народа, кто знает свои истоки…

Чарующие шедевры с помощью обычной иглы и разноцветных нитей создаёт Наталья Зубарева. Прежде чем рассказать о работах мастерицы, познакомимся с ней.

С детства она была творческим ребёнком: ей нравилось рисовать платья, а потом шить их по своим эскизам для кукол. Как-то раз она решила и себя принарядить…

– Я перешила лосины в раздельный купальник, – с улыбкой рассказала мастерица. – Мама сначала меня отругала, ведь они были совсем новые, а потом похвалила, сказала, что даже у неё не получилось бы сшить такую вещь.

Дверь в прекрасный мир вышивки Наталья Зубарева открыла случайно, когда сама стала мамой, а её дочери было шесть лет. Как признаётся, сначала думала, что этим будет заниматься исключительно ребёнок. Однако на деле оказалось совсем наоборот.

– Мы купили с ней специальный набор для вышивки крестом, – поделилась Наталья. – У дочери всё получилось, но надолго её не хватило, пришлось самой всё вышить. Мне так понравилось, что не могу остановиться до сих пор.

Дебютировала мастерица с картиной «Первый поцелуй». Со временем коллекция пополнилась новыми вышитыми шедеврами рукодельного искусства: «Маски», «Розы», «Орёл», «Маки», «Подсолнухи». Кроме картин Наталья вышивает подушки, магниты на холодильник, разделочные доски, панно… Каждая работа заставляет на некоторое время замирать возле неё и удивляться таланту рукодельницы.

– Однажды мне захотелось вышить ангелочка, – отметила Наталья Зубарева. – Пока работа была в процессе, у друзей родилась дочка, и мы с мужем стали крёстными. Тогда я решила сделать картину в виде сертификата о рождении: подписала нитками имя, вес и дату и подарила нашей крестнице. Теперь она висит над её кроваткой. Это так приятно.

По словам героини повествования, она уже не представляет себя без вышивки. Несмотря на то, что заниматься творчеством удаётся только в выходные и в ночное время суток, интерес к рукоделию только растёт. Не пугает её и долгий кропотливый процесс. Например, одну из своих картин, «Орёл», рукодельница вышивала больше года…

– Когда готовишь всё к работе: канву, нитки, иголки, место, чтобы было больше света, ты уже находишься в предвкушении чего-то прекрасного, – отметила мастерица. – А когда завершаешь, на сердце столько радости, что словами не передать. Во-первых, вышивка успокаивает, во-вторых, приносит положительные эмоции. Здесь есть ещё и в-третьих, и в-четвёртых… Готовую работу обязательно стираю, проглаживаю и несу в багетную мастерскую, если вижу её в картине.

Недавно Наталья Зубарева вышила серию подушек под названием «Добродухи». Сейчас пробует свои силы в вышивке бисером и шерстью. Работы на стадии завершения. Думается, в скором времени жители и гости областного центра увидят новинки. Наталья принимает участие в различных конкурсах, выставках, ярмарках. Так что каждый ценитель рукодельного искусства сможет выбрать изделие, которое ему придётся по душе.

– Для меня вышивка – не просто хобби, это другой мир, в котором я отдыхаю и успокаиваюсь, – поделилась мастерица. – Когда была на фестивале, удивлялась тому, что многие люди, пока не увидели вывеску с надписью: «Вышивка крестом», думали, что мои работы написаны кистью. Их искренние эмоции и улыбка вдохновляют меня дальше развиваться и создавать что-то новое.

Особая атмосфера царит и в семье – родные во всём поддерживают творческие начинания Натальи. Как с улыбкой отмечает наша героиня, теперь им стало проще выбирать подарки на праздники. Ведь они точно знают, что больше всего позитивных эмоций ей принесёт набор для вышивки. Стоит заметить, в выборе подарка они ещё не ошибались…

Татьяна Кравченко

Фото из личного архива Натальи Зубаревой