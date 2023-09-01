Министерство водного хозяйства и ирригации должно разработать совместную модель потребления трансграничных вод

44% стока воды Республики Казахстан формируется за пределами страны. Коэффициент зависимости от трансграничных вод составляет 46%. Об этом говорят специалисты, которые ждут от нового министерства разработки совместной с соседними государствами модели потребления трансграничных вод, механизма повышения эффективности и сбережения водных ресурсов, а также решения вопроса качества воды, поступающей в Казахстан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил об образовании Министерства водных ресурсов и ирригации. Кроме того, в рамках министерства будет воссоздана Национальная гидрогеологическая служба.

Водный вопрос стал требовать кардинальных решений, поскольку на кону в буквальном смысле возможность развивать сельское хозяйство в стране. Прошедшее лето показало, насколько Казахстан зависим от трансграничных рек и как важны водосберегающие технологии, культура потребления воды и поддержка внутренних водных ресурсов.

– Вода – это ресурс, который определяет не только развитие экономики, но в целом жизнеобеспечение любого государства. Казахстан сегодня не управляет процессом формирования, регулирования водостоков. Поэтому вопросы, поднятые Президентом в Послании, должны найти решения для этой насущной проблемы. У нас в стране нет эффективной системы водопотребления. И перед новым министерством стоят большие задачи.Для Восточного Казахстана этот вопрос особенно актуален, поскольку область является стратегически важной в промышленном плане, и здесь остро стоит также проблема очистки промышленных сточных вод, – считает проректор по науке и инновациям ВКТУ им. Д.Серикбаева Жадыра Конырбаева.