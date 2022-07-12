Меняют штаммы имена

Соперничая друг с другом, штаммы коронавируса вновь обостряют эпидемиологическую ситуацию в Казахстане. За прошедшие сутки зарегистрировано 454 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, три из них – в ВКО.

Наибольшие показатели в Алматы (200), который находится в «жёлтой» зоне риска, на самой границе с «красной», и Нур-Султане (118), который пока в «зелёной» зоне.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 309 888 фактов заражения.

Учёные считают, что нынешний рост заболеваемости COVID-19 в мире отмечается на фоне появления новых вариантов инфекции и ослабления иммунитета давно привитых или переболевших. В последнее время постоянно увеличивается доля новых вариантов коронавируса. Так, варианты «Омикрона» BA.4 и BA.5 вытесняют линию BA.2, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

К примеру, в Турции за последние две недели заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла почти в пять раз. Основная часть заболевших заражена штаммом «Омикрон».

В некоторых европейских странах отмечается резкий скачок заболеваемости. Самые высокие показатели сейчас во Франции, где в сутки регистрируют свыше 150 тысяч случаев заражения, что для страны является максимумом с конца марта. Далее следует Германия, где ежедневно ковид регистрируют у 130−140 тысяч жителей. На третьем месте Италия, там показатели превысили 100 тысяч новых случаев заболевания в сутки.

Вирусологи отмечают, что сейчас коронавирус почти неотличим от других ОРВИ по симптомам и течению заболевания, однако он может вызывать обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, болезней кожи, лёгких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений.

После болезни помогут восстановиться прогулки на свежем воздухе, дыхательная гимнастика, употребление свежих фруктов и овощей. Если симптомы заболевания затянулись, то пациенту нужно незамедлительно обратиться к врачу, поскольку не исключено, что могла обостриться болезнь, которая ранее не давала о себе знать, призвали в МВК по нераспространению COVID-19.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников