Вести из районов

Меценаты помогают глубинке

27.07.2022
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В городе Шар и посёлке Суыкбулак Жарминского района трём многодетным семьям, нуждающимся в жилье, вручили ключи от квартир.

Дома приобретены на спонсорские средства столичного объединения Gentlemen’s Club.

Объединение, в состав которого входят известные общественные деятели, деятели искусства, спорта, представители интеллигенции, а также индивидуальные предприниматели, оказывает поддержку различным категориям населения и содействует в проведении социальных мероприятий.

В торжественной обстановке спонсоры вручили новосёлам ключи от новых квартир и пожелали им счастливой жизни под уютным шаныраком.

Поблагодарив меценатов, исполняющий обязанности акима района Талгат Муратов подчеркнул, что в районе особое внимание уделяется социальной защите населения, направленной на повышение благосостояния малообеспеченных и многодетных семей, главная проблема для которых – отсутствие своего жилья. Решать эту проблему активно помогают и предприниматели.

– Как подчеркивает Президент РК Касым-Жомарт Токаев, пришло то время, когда бизнес встал на ноги и способен помогать государству и его гражданам решать актуальные социальные вопросы. Отрадно, что благодаря таким великодушным людям сегодня три семьи отметят новоселье. Это пример для многих, – сказал Талгат Муратов, вручив меценатам благодарственные письма.

Со своей стороны новосёлы выразили искреннюю благодарность неравнодушным людям, оказывающим благотворительную помощь.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район

27.07.2022
772

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