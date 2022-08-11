Мастера красноречия

В Зайсанском районе провели областной конкурс «Шешендік шебері», приуроченный к 355-летию со дня рождения Казыбек би.

В состязании, организованном Восточно-Казахстанским лингвистическим центром Управления культуры ВКО, участвовали шесть конкурсантов. Конкурс состоял из четырёх этапов: «Сәлем – сөздің атасы», «Ұлылар сөзі», «Көрініс көрсету», «Ұшқыр ой».

По условиям первого этапа, участники должны были рассказать жюри о себе, используя основные принципы ораторского искусства. Во втором творческом туре они исполняли арнау, посвящённые известным казахским поэтам, писателям, биям и ораторам. В третьем туре от конкурсантов требовалось выступить перед аудиторией в образе выдающихся казахских деятелей. Заключительным заданием для них стала викторина с вопросами о

биографии и наследии Казыбек би.

Как отметили организаторы, целью конкурса «Шешендік шебері» («Мастер красноречия») было выявление и поддержка молодёжи, в совершенстве владеющей искусством публичного выступления, повышение интереса населения к ораторскому искусству и совершенствование речевого мастерства.

По итогам конкурса Гран-при завоевал Фархат Таянкенов из Кокпектинского района. Первое место занял житель Зайсанского района Толепберген Боранбай, второе – курчумец Елдес Нурданулы. Третье место у Олжаса Шарибаева из Зайсанского района. Им вручили дипломы и ценные призы.

Гульжан Естаева

Зайсанский район