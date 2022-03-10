Масленицу сжигаем, зиму провожаем

Песни, танцы, игры, прибаутки, горячий чай, вкусные баранки и, конечно, кружевные блины… Что ещё надо для того, чтобы весело и ярко отметить проводы зимы – традиционную Масленицу?

«Прощай, зима. Да здравствует весна!» – раздавалось в городах и районах Восточно-Казахстанской области в Прощёное воскресенье. Было видно, восточноказахстанцы после двухлетних карантинных ограничений соскучились по народным гуляньям.

В Усть-Каменогорске они по традиции прошли в амфитеатре на берегу Иртыша. Творческие коллективы и артисты областного центра подготовили концертно-развлекательную программу для детей и взрослых.

Не давали скучать горожанам различные игры, конкурсы и спортивные состязания. Устькаменогорцы с удовольствием водили хороводы, танцевали и подпевали всем известные песни, фотографировались со скоморохами и ряжеными, дарили друг другу улыбки и весёлый смех, желали добра и счастья. Как могли кликали долгожданную весну-красну.

Безусловно, главным атрибутом праздника являются блины и другие лакомства, символизирующие солнце. Пышные, ажурные, с припёком и с начинкой… Угощаться можно было от души. Также в масленичном меню были плов и шашлык.

Порадовала жителей и гостей областного центра традиционная ярмарка мастеров народного творчества и рукодельниц. Любители хенд-мейда могли приобрести понравившееся изделие.

Завершились народные гулянья традиционным сжиганием чучела Масленицы. И каждый поверил, что этот яркий согревающий огонь окончательно прогонит зимнюю стужу, и красавица весна вступит в свои права.

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В Прощёное воскресенье в Семее на Арбате возле Дома дружбы было многолюдно. Семейчане по многолетней традиции собрались там в последний день Масленичной недели.

То, что в Семее действительно крепка дружба между представителями разных народов, ещё раз подтвердила председатель казахского этнокультурного центра «Айша биби» Дома дружбы Семея Айман Бокбасарова. Облачившись в казахский национальный костюм, она по древней традиции благословила всех шашу и подарила председателю Русского социально-культурного центра Семея Антонине Клиновицкой казахский расшитый женский камзол и расписной павловопосадский платок.

К проводам зимы в Семее готовились загодя, об этом мы уже рассказывали своим читателям.

В праздничный день на Арбате яблоку негде было упасть, а народ всё подходил и вливался в общую атмосферу радости и веселья. Специально для гостей была организована небольшая ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. Пасечники Семея тоже представили свою продукцию. Известный предприниматель города Арман Машимов всех желающих угощал горячим вкусным чаем с баранками.

Конечно, были и блины. Пышные, вкусные, золотистые… С мёдом и со сметаной. Ими семейчан угощали коробейники, скоморохи и красавицы-матрёшки в специальных платьях-столах.

Кстати, с блинами – символом Солнца, был связан один из шуточных конкурсов. По заданию ведущего каждый участник должен был по сигналу выесть в блине забавную рожицу. Самые смешные произведения вышли в финал, где трое смельчаков рекламировали свой чудо-блин, съев его, как говорится, со смаком, чтобы у каждого слюнки потекли от аппетита.

Были и другие традиционные конкурсы: перетягивание каната, поднятие гири, армрестлинг… А дети с удовольствием поиграли в снежки. Каждый нашёл, чем позабавиться. Недаром Масленицу в народе величают Широкой: чем больше народа в ней участвует, тем лучше год будет: урожайнее, богаче, а люди будут дружнее и счастливее.

Вечером чучело Масленицы сожгли на набережной Иртыша.

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Ярко и красочно отметили Масленицу жители Риддера. Несмотря на ненастную погоду, с раннего утра на площади возле Дворца культуры было многолюдно.

На выставке-ярмарке декоративно-прикладного искусства мастера представили гостям эксклюзивные украшения, вязаные игрушки и подарки ручной работы. Творческие коллективы порадовали песенным и хореографическим мастерством.

Представители этнокультурных центров Дома дружбы угощали горожан блинами со сгущёнкой и джемом, ароматной выпечкой и горячим чаем.

Вспомнили и старинную традицию праздничных зимних катаний на лошадях – ребятню прокатили верхом.

Народные гулянья собрали немало желающих помериться силой в состязаниях. Победители шуточных соревнований не ушли с праздника без подарка. А ещё они получили заряд бодрости и хорошего настроения. Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы, во время которого зрители и гости загадали желание, чтобы скорее пришла весна.

Отметим, что народные гулянья и праздничные концерты прошли и в других городах и районах Восточно-Казахстанской области.

Александра Исаева, Екатерина Гуляева

Фото Екатерины Гуляевой