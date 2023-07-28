Кто получит олимпийские путёвки

В следующем году в Париже (Франция) состоятся XXXIII летние Олимпийские игры. Какие спортсмены из нашего региона представят Казахстан на престижных соревнованиях?

Для спортсменов из Казахстана, в том числе Восточно-Казахстанской области, наступила ответственная пора – они бьются за олимпийские лицензии. Сейчас проходят лицензионные соревнования, рейтинговые турниры, а также ведётся подготовка на учебно-тренировочных, совместных международных сборах с национальной сборной страны. Напомним, на XXXII летних Олимпийских играх, которые прошли в Токио, по количеству завоёванных лицензий среди городов и областей Казахстана наш регион вошёл в пятёрку лидеров.

– На участие в XXXIII летних Олимпийских играх претендуют 18 восточноказахстанских спортсменов по семи видам спорта: лёгкая атлетика, вольная и греко-римская борьба, гребной слалом на байдарках и каноэ, гребля на байдарках и каноэ, фехтование и тяжёлая атлетика, – рассказал заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области Серик Кусумбаев.

В числе тех, кто хочет получить олимпийскую путёвку, спортсмены, добившиеся высоких результатов не только на республиканских, но и мировых чемпионатах.

Претенденты среди легкоатлетов – Надежда Дубовицкая будет бороться за право представить нашу страну на Олимпийских играх в дисциплине прыжки в высоту, Элина Михина – бег на 400 метров и эстафета 4х400 метров, Жанна Мамажанова – бег на длинные дистанции, Галина Якушева – спортивная ходьба, Дейзи Джепкемей – бег с препятствиями на 3000 и 5000 метров, Каролина Кипкируи – бег на длинные дистанции, Шадерак Коеч – бег на длинные и короткие дистанции, Нора Тануи – бег с препятствиями на 3000 метров, 5000 метров.

Потенциальными кандидатами по вольной борьбе являются Азамат Даулетбеков и Данияр Кайсанов, по греко-римской борьбе – Ернар и Ернур Фидахметовы.

В гребном слаломе на байдарках и каноэ – Александр Куликов и Куаныш Еренгаипов, а в гребле на байдарках и каноэ – Маргарита Торлопова.

Претенденты на летние Олимпийские игры по тяжёлой атлетике – Денис Уланов, по фехтованию – Руслан Курбанов и Вадим Шарлаимов.

– В состав сборной Республики Казахстан по различным видам спорта вошли 707 восточноказахстанских спортсменов. Из них в юношеской сборной команде – 250, в юниорской сборной команде – 70, в молодёжной сборной – 161, во взрослой сборной команде – 226 спортсменов, – отметил Серик Кусумбаев.

С начала этого года наши спортсмены уже успели завоевать награды разного достоинства. К примеру, на зимних Молодёжных играх сборная Восточно-Казахстанской области завоевала второе общекомандное место.

Также на чемпионатах и Кубках мира восточноказахстанцы выиграли одиннадцать медалей, в том числе шесть спортсменов стали чемпионами в разных видах спорта.

На чемпионатах Азии копилка наград пополнилась одиннадцатью золотыми медалями. Также 30 спортсменов стали призёрами Азии.

В городе Лейк-Плэсид (США) прошла 31-я Всемирная Зимняя универсиада, в которой принимали участие 1443 спортсмена из 43 стран мира. В состав национальной сборной Республики Казахстан вошёл спортсмен из Восточно-Казахстанской области Сергей Ткаченко. На этих соревнованиях он завоевал серебряную медаль в прыжках с трамплина.

– Всего за полгода спортсмены ВКО завоевали 3303 медали в различных видах спорта, в том числе 1208 золотых, 1031 серебряную и 1064 бронзовых, – поделился Серик Кусумбаев. – Также подготовлено четыре мастера спорта международного класса, 30 мастеров спорта РК, 306 кандидатов в мастера спорта РК, 166 перворазрядников.

Немало амбициозных планов на будущее. По словам спикера, 300 спортсменов из нашего региона планируют участвовать в 35 международных турнирах и 170 – на чемпионатах мира и Азии.

Татьяна Кравченко