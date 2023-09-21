Компетентный резерв

Новых кандидатов в Президентский молодёжный кадровый резерв будут отбирать с учётом отраслевых потребностей.

Руководитель Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Восточно-Казахстанской области Нурлан Еркебаев рассказал об особенностях очередного отбора в Президентский молодёжный кадровый резерв (ПМКР).

По словам руководителя департамента, его особенностью станет проведение целевого отбора с учётом потребности госаппарата в отраслевых кадрах. Так, отбор будет осуществлён по шести ключевым отраслям. Это развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика, агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды, внешняя политика и инвестиции, экономическая и финансовая политика, цифровизация, социальная политика и гражданское общество.

В этом году также будет внедрена практика собеседования претендентов с участием представителей отраслевых государственных органов.

Согласно требованиям, принять участие в отборе могут граждане Республики Казахстан не старше 35 лет, имеющие высшее образование, владеющие государственным языком не ниже уровня B1 и с общим стажем работы не менее пяти лет.

50 лучших кандидатов

Нурлан Еркебаев рассказал об основных этапах отбора в этом году. Для того чтобы стать членами Президентского молодёжного кадрового резерва, претендентам предстоит пройти комплексный отбор, состоящий из шести этапов.

Первый этап – приём документов – начался в режиме онлайн на специальном сайте – pkrezerv.gov.kz с 1 по 30 сентября текущего года.

Для обеспечения объективности отбора данные кандидатов обезличиваются путём присвоения индивидуального номера, что позволит скрыть от оценщиков личность потенциального претендента.

Второй этап – оценка способности работать с текстовой и числовой информацией – состоит из двух отдельных блоков. Как отметил глава департамента, процесс тестирования проходит с аудио-, видеофиксацией, таким образом, контроль над соблюдением условий прохождения будет обеспечиваться системой прокторинга в режиме онлайн.

Третий этап – решение ситуационных задач – направлен на оценку способности кандидатов решать конкретные ситуационные задачи в зависимости от выбранных ими отраслевых направлений. Он проводится в онлайн-режиме в формате написания эссе, сопровождаемого аудио-, видеозаписью.

– Решение выполненного задания оценивается одновременно тремя отраслевыми экспертами по соответствующим направлениям деятельности, – уточнил Нурлан Еркебаев. – В пул экспертов входят представители академической среды и бизнес-сообщества, государственные служащие.

Четвёртый этап – оценка компетенций – состоит из ассессмент-центра и интервью по компетенциям. Ассессмент-центр состоится в офлайн-формате на базе Академии государственного управления при Президенте РК. Он направлен на выявление и оценку компетенций кандидатов с помощью поведенческих индикаторов.

Оценка кандидатов складывается из выполнения групповых и индивидуальных заданий. Для этого будут задействованы не менее 15 сертифицированных оценщиков и пять супервизоров.

В свою очередь, интервью по компетенциям проводится в формате индивидуальной глубокой беседы в онлайн-режиме с привлечением профессиональных HR-менеджеров, которые будут выявлять компетенции, определяющие внутреннюю мотивацию и ценностные ориентации кандидатов.

Пятый этап – это собеседование с кандидатами в Экспертной комиссии. В состав будут привлечены руководители государственных органов. По итогам заседания составляется список участников, рекомендуемых к рассмотрению на заседании Национальной комиссии.

На завершающем, шестом этапе состоится заседание Национальной комиссии, по результатам которого в Президентский молодёжный кадровый резерв будут зачислены 50 лучших кандидатов.

Прозрачный, объективный отбор

Согласно правилам ПМКР, лица, зачисленные в резерв, могут быть назначены в установленном законодательством порядке на политические государственные должности, на административные государственные должности корпуса «А», на руководящие должности корпуса «Б» и на должности категорий А корпуса «Б».

Как отметил Нурлан Еркебаев, Агентство нацелено на обеспечение максимальной прозрачности и объективности отбора. Так, результаты оценки кандидатов будут доступны в их личном кабинете, а списки прошедших на следующий этап можно отслеживать на платформе резерва – pkrezerv.

gov.kz.

– Мы призываем молодёжь принять активное участие в отборе в ПМКР, – отметил руководитель департамента. – Развитие новой плеяды профессиональных государственных служащих очень важно для нашей страны.

Он также подчеркнул, что по итогам отбора в 2019 году в резерв было зачислено 300 человек, в 2021 году – 50 человек. Из 350 человек, зачисленных в резерв, 265, или 76 процентов от общего числа резервистов, уже трудоустроены в госорганы и организации квазигоссектора. Среди них 124 человека в центральных государственных органах, 35 – в местных исполнительных органах, 57 – в национальных компаниях, 49 – в других организациях.

В их числе 32 резервиста назначены на политические должности, шесть – на должности корпуса «А», один резервист избран депутатом Мажилиса Парламента и два – депутатами маслихатов.

По итогам предыдущих отборов в ПМКР зачислено шесть наших земляков, которых назначили на руководящие должности в государственные органы и организации квазигоссектора Республики Казахстан. В настоящее время из числа резервистов ПМКР в нашей области занимают политические государственные должности заместитель акима ВКО Дархан Сапанов и аким Курчумского района Алмат Акышов.

Ерик Абитов