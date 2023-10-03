Доступно и просто

В областном центре состоялось торжественное открытие офиса Молодёжного крыла Восточно-Казахстанского областного филиала ОО «Народная партия Казахстана».

В него смогут обращаться молодые люди, чтобы в доступной форме получить информацию о мерах государственной поддержки и социальной помощи. Кроме того, здесь можно будет подробнее узнать о реализуемых государственных программах, таких как «Мәңгілік ел жастары – индустрияға», «Жасыл Ел», «Молодёжная практика», «Бастау Бизнес», «Жас кәсіпкер», «С дипломом – в село!» и других.

– Наше молодёжное крыло намерено участвовать в деятельности по защите политических, экономических, социальных и иных прав молодёжи. Мы также планируем организовывать образовательные мероприятия, тренинги и семинары, направленные на развитие лидерских качеств и активизацию участия молодёжи в политической жизни страны. Именно вместе с молодым поколением нам предстоит строить Новый Казахстан, – отметил руководитель Молодёжного крыла Восточно-Казахстанского областного филиала ОО «Народная партия Казахстана» Дамир Раимханов.

По словам руководителя организационного отдела Центрального аппарата Народной партии Казахстана Нурдаулета Оразханова, открытие таких офисов будет способствовать повышению доверия со стороны молодёжи к партии, придаст импульс развитию и популяризации молодёжного крыла.

В свою очередь депутат Усть-Каменогорского городского маслихата Анжела Горностаева акцентировала внимание на том, что открытие офиса даёт возможность создать сильную и авторитетную политическую молодёжную организацию.

Альмира Нуртаева