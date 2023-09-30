Стань лауреатом

В Казахстане стартовал приём заявок на соискание Государственной молодёжной премии «Дарын».

Она присуждается ежегодно в целях государственной поддержки талантливой молодёжи за плодотворную научную, творческую, общественную деятельность, а также за высокие спортивные достижения.

Конкурс пройдёт по 10 номинациям: «Литература», «Наука», «Дизайн и изобразительное искусство», «Журналистика», «Классическая музыка», «Креативные инициативы», «Спорт», «Театр и кино», «Эстрада», «Народное творчество».

Претендовать на премию могут граждане Казахстана в возрасте до 35 лет. И на момент соискания они должны быть лауреатами международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок, призёрами и победителями спортивных соревнований республиканского и мирового уровней.

На церемонии награждения, которая обычно приурочена к Дню Независимости РК, победителям в номинациях вручают диплом, нагрудный знак и денежную премию.

Документы соискателей принимаются до 20 ноября. В бумажном варианте их можно направить в Комитет по делам молодёжи и семьи Министерства культуры и информации Республики Казахстан по адресу: г. Астана, проспект Мәңгілік ел, 10, здание «Дом министерств» (14-подъезд). Контакты: 8 (7172) 74-05-25, 8 (7172) 74-18-43, 8 701 170 46 54. Или в электронном варианте на e-mail: premiya.daryn@gmail.com.

Мария Симонова