Zhas project решит проблемы

Новый проект для молодёжи стартовал в Восточно-Казахстанской области. Его реализует Некоммерческое акционерное общество «Центр поддержки гражданских инициатив при поддержке Министерства культуры и информации РК».

В текущем году в рамках реализации Zhas project в ВКО будет выделено финансирование на 14 проектов, которые будут предложены инициативными группами молодёжи области.

Zhas project даст возможность инициативным группам и неправительственным организациям из числа молодёжи воплотить в жизнь свои проекты в сфере решения актуальных социальных проблем различных групп современного общества.

Для инициативных

Руководитель ОЮЛ «Гражданский Альянс ВКО» Аяужан Ашимова представила жителям Восточного Казахстана основные положения конкурса социальных проектов.

– Zhas project направлен на поддержку и развитие молодёжи, создание условий для повышения их профессиональных и лидерских навыков. Это реальная возможность для молодых инициативных жителей региона помочь в решении актуальных проблем современного общества, – отметила Аяужан Ашимова.

Zhas project – это конкурс грантов по социальным проектам среди молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, заинтересованных в развитии собственного потенциала, жизненно важных навыков и иных качеств, реализации перспективных идей и проектов. Особый приоритет будет отдан представителям молодёжи из числа социально уязвимых слоёв населения – это молодые люди, имеющие статус зарегистрированного безработного лица; проживающие в малообеспеченных семьях, сироты и лица с инвалидностью; родители, воспитывающие ребёнка-инвалида; многодетные семьи, а также многодетные матери, награждённые подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

Максимальная сумма гранта в рамках Zhas project составит не более одного миллиона тенге. Кроме того, все участники пройдут обучение жизненно важным навыкам, узнают о возможностях трудоустройства, а также получат поддержку менторов.

– Сегодня проблема безработицы среди молодёжи стоит достаточно остро. И причин для этого более чем достаточно: недостаточный уровень образования, низкая квалификация или полное её отсутствие, неуверенность в себе и будущем, алкогольная и наркотическая зависимости, семейные проблемы и многое другое. По результатам социального опроса, получение достойной работы сегодня входит в тройку наиболее актуальных проблем для молодёжи Восточно-Казахстанской области. Zhas project призван помочь обрести уверенность, проявить лидерские качества, решить в команде с единомышленниками социальные проблемы в своём регионе, – дополнила Аяужан Ашимова.

конкурс на грант

По её словам, начиная с 2018 года, в Восточно-Казахстанской области в этом направлении были реализованы 175 собственных проектов молодых восточноказахстанцев.

В текущем году в рамках реализации Zhas project в ВКО будет выделено финансирование на 14 проектов, которые будут предложены инициативными группами молодёжи области.

По словам Аяужан Ашимовой, в помощь этим группам будут выделены менторы, методические рекомендации они получат от специалистов районных и городских молодёжных ресурсных центров. Социальные проекты могут быть представлены молодыми людьми, которые на момент подачи заявки относились к категории временно неустроенных. Важно, чтобы они были полны желания найти работу и реализовать свой потенциал. Что же касается проекта малого гранта, то он должен быть направлен на решение социальных проблем местного сообщества и реализован в срок не более двух месяцев.

Приём заявок от молодёжи начался 9 октября и продолжится до 22 октября включительно. С 23 по 31 октября пройдёт отбор заявок членами конкурсных комиссий. А уже 1 ноября список победителей конкурса малых грантов будет опубликован в открытом доступе.

Екатерина Гуляева