Яркие идеи молодых активистов

«Молодёжный лидер», «Молодой профессионал», «Студенческий лидер», «Лучший волонтёр» и «Молодая семья» – по таким номинациям определили лучших представителей молодёжи Шемонаихинского района.

В Шемонаихе состоялся районный форум молодёжи «Актив-2023», его участниками стали специалисты по работе с молодёжью и молодёжный актив сельских округов, школ и колледжей района, члены органов студенческого самоуправления, а также молодые предприниматели и представители различных общественных организаций.

– Форум стал площадкой, где можно выявить активную и талантливую молодёжь района, поощрить успехи лучших активистов и волонтёров. Кроме того, были организованы различные диалоговые площадки, мастер-классы и тренинги по самым разным направлениям: развитие личных навыков, волонтёрская деятельность, реализация предпринимательских инициатив и многое другое, – рассказала директор Молодёжного регионального центра акимата Шемонаихинского района Юлия Морозова.

По её словам, форум создаёт условия для дальнейшего продвижения молодых людей, обладающих высоким творческим потенциалом в самых различных направлениях, помогает сформировать чёткие гражданские позиции у молодёжи и влияет на их патриотическое воспитание. Кроме того, молодые лидеры района получают массу дополнительной полезной информации по мерам государственной поддержки.

Форум начался с церемонии вручения ежегодной премии акима Шемонаихинского района «За вклад в реализацию молодёжной политики». В целом, на соискание премии по всем номинациям поступило 20 заявок и портфолио. Однако были избраны только яркие активисты текущего года.

Так, в номинации «Молодёжный лидер» победу одержала культорганизатор сельского Дома культуры села Рулиха Надежда Горбачева. Девушка не только отлично справляется со своими прямыми обязанностями по организации досуга и культурно-спортивных мероприятий в селе, но и активно участвует во всех районных и областных конкурсах, челленджах, форумах и сборах по самым разным направлениям.

«Молодым профессионалом» 2023 года названа в Шемонаихинском районе учитель истории Ново-Ильинской общеобразовательной средней школы Мадина Ильясова. Здесь члены конкурсной комиссии оценивали не только личные профессиональные достижения педагога, но и учли награды её учеников в различных конкурсах и олимпиадах.

«Студенческим лидером – 2023» стала студентка гуманитарно-технического колледжа Шемонаихинского района, руководитель спортивного самоуправления колледжа, кандидат в мастера спорта по дзюдо Татьяна Поташова. По словам Юлии Морозовой, Татьяна Поташова – один из самых активных лидеров молодёжи Шемонаихинского района.

«Лучшим волонтёром» уходящего года была признана член клуба вожатых «Эдельвейс», инструктор туристического клуба «Экстрим», вожатый летнего лагеря при Молодёжном региональном центре акимата Шемонаихинского района Анастасия Степаненкова. Члены жюри практически единогласно приняли решение, что многолетняя волонтёрская деятельность Анастасии Степаненковой заслуживает самой высокой награды.

В номинации «Молодая семья» победила семья Тлеубердиных, проживающая в селе Выдриха. И родители, и дети в этой семье обожают спорт и ведут активный образ жизни. Папа и мама являются кандидатами в мастера спорта, так что здоровый образ жизни, физкультура и спорт здесь – самые главные друзья.

Как отметила Юлия Морозова, форум молодёжи района был разделён на два блока: информационный и обучающий. В первом блоке сотрудники Молодёжного регионального центра рассказали о своей деятельности. Кроме того, руководитель отдела предпринимательства Шемонаихинского района Мадина Шекеева проинформировала о мерах государственной поддержки молодёжи. В рамках различных государственных программ, действующих в районе, молодые люди могут получить грант или льготный кредит на развитие собственного дела.

Ещё одним гостем форума стал молодой предприниматель Шемонаихи Никита Припутько. Он поделился с ребятами, как можно с небольшим стартовым капиталом начать собственный бизнес в условиях района. Никита Припутько начинал с услуг 3D-моделирования. Его стартовый капитал составлял всего 300 тыс. тенге. Однако позже он занялся бизнесом по доставке еды в Шемонаихе. Кроме того, юноша возглавляет клуб по интересам, где собираются любители квестов и приключенческих игр.

Работа форума молодёжи завершилась тренингом «Лидерство и командообразование».

Екатерина Гуляева