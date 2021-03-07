Кислородная «подкормка» для рыбы

Глубокий снег и толстый лёд затрудняют зимой доступ воздуха под воду. В результате рыба и другие обитатели подводного мира испытывают кислородное голодание, задыхаются под плотным ледяным панцирем. Тут на помощь им могут своевременно прийти только рыбоводы.

Восточный Казахстан входит в число регионов, где активно реализуется поручение Главы государства по развитию аквакультуры, также сохранению и восполнению рыбных ресурсов, зарыблению различных водоёмов.

Работники сельскохозяйственного производственного кооператива «Байтогас» из одноимённого села провели плановую работу по аэрации. То есть обеспечению рыбы необходимым глотком свежего воздуха. Бригада в составе восемнадцати человек побывала в дельте реки Чёрный Иртыш и выполнила комплекс запланированных работ.

Исполнительный директор СПК «Байтогас» Болаткан Асылханов рассказал, что наряду с членами кооператива из села Байтогас в общее дело внесли свой весомый вклад добровольные помощники-волонтёры из соседнего рыбацкого Тугыла. Забота о сохранении популяции рыбы является важной для многих жителей Тарбагатайского района, для которых отрасль является источником дохода.

По словам руководителя коллектива, всего на выезде задействовано четыре единицы автомобильной техники, а также соответствующее оборудование и инструменты. При этом особое внимание уделяется правилам техники безопасности. На зимних водоёмах жизнь и работа полна не всегда приятных неожиданностей для специалистов. Все мероприятия проводились под контролем работников Зайсанской рыбной инспекции, а также при участии сотрудников Алтайского филиала НПЦ рыбного хозяйства.

Всего пробурено около 1000 лунок, причём общая толщина льда со снегом иногда доходила до одного метра и более. В лунки вставляется охапка или пучок камыша. Через его полые стебли, как через трубочки, поступает воздух вниз, а это шанс на спасение и выживание для рыбы.

Меир Токобаев

Фото из открытых источников

Тарбагатайский район