Архимедов рычаг и опора Алтая

Проведение геологоразведки и реанимация завода по производству индивидуальных средств защиты органов дыхания являются одними из приоритетных и важных задач в сфере экономики района Алтай.

Промышленная отрасль района Алтай, судя по официальной информации, по-прежнему остаётся опорой местной экономики. По итогам социально-экономического развития за семь месяцев этого года в районе обеспечен рост основных показателей.

Объём промышленной продукции, в частности, сложился в сумме 25 млрд тенге при темпе роста 115 процентов. Между тем объём валовой продукции сельского хозяйства составил 12 млрд тенге с ростом 129 процентов. Вклад промышленников вдвое больше, чем у аграриев и животноводов, но в целом, это хороший тандем.

Нужный завод

Как отметила заместитель акима района Алтай Жанна Аскарова, сумма инвестиций в основной капитал достигла 39 млрд тенге, с темпом роста 109 процентов.

– Ввод в эксплуатацию жилья составил три тыс. кв. метров, при темпе роста 101 процент, – говорит Жанна Аскарова. – Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства – 3547 единиц, с темпом роста 109 процентов. Произведено продукции и оказано ими услуг на 23 млрд тенге, с темпом роста 121 процент.

Тем не менее, производственный потенциал в районе Алтай ещё не исчерпан до конца. Есть в его составе моногород Серебрянск, где важную роль должно играть предприятие, которое прежде было системообразующим.

– Одним из проблемных для жителей Серебрянска являлся вопрос возобновления деятельности завода неорганических производств, – отмечает Жанна Аскарова. – Решение его поэтапно начато в текущем году. Проведены конкурсные процедуры по передаче комплекса в доверительное управление. Определён доверительный управляющий в лице одной из профильных компаний.

По словам заместителя акима района, в настоящее время уже трудоустроено 38 человек. Ведутся ремонтно-восстановительные работы кровли главного корпуса предприятия, проведена электрификация цеха №3 (цех пластмасс), восстановлены трансформаторные подстанции главного корпуса ТП1 и ТП2. В сентябре текущего года планируется запустить линию по изготовлению продукции – средств индивидуальной защиты органов дыхания для горнодобывающих предприятий области и республики.

Когда-то при размещении производства были учтены потребности горняков, металлургов, работников других сфер, где необходимы индивидуальные средства защиты. Это означает востребованность продукции, определённую близость рынков сбыта и адресов товарных поставок.

Рудная база

Восполнение рудной базы и сохранение объёмов горнодобывающего производства являются одними из главных направлений развития экономики района Алтай.

Градообразующей компанией на постоянной основе и планомерно проводятся необходимые геологоразведочные работы. К примеру, в 2022 году разработан новый план этих работ на одном из перспективных участков, в текущем году проводятся соответствующие буровые работы, а также различные технологические и лабораторные исследования.

– Это позволит в дальнейшем обеспечить необходимым сырьём местный горно-обогатительный комплекс, – говорит Жанна Аскарова. – В сфере обрабатывающей промышленности стабильно работает компания по производству цемента в посёлке Октябрьский. В текущем году предприятием произведено продукции в объёме около 450 тыс. тонн.

В Послании Главы государства народу Казахстана ставится задача создания промышленного каркаса для экономики республики. Крупные предприятия подобной направленности в глубинке и моногородах являются драйверами местной экономики, точками конкретного роста с созданием новых рабочих мест, повышением качества жизни населения, решением целого комплекса социальных проблем.

Одновременно развитие геологии тоже реально открывает новые перспективы перед горнодобывающей промышленностью, а также второе дыхание у предприятий и целых регионов.

Меир Токобаев

Район Алтай