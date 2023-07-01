Новые тарифы – новые возможности

С начала июля в Восточно-Казахстанской области вводятся новые тарифы на коммунальные услуги. Четыре коммунальных предприятия Усть-Каменогорска, отвечающие за тепло- и водоснабжение, намерены уже в текущем году начать реализацию собственных инвестиционных программ, чтобы снизить процент изношенности сетей и оборудования.

О том, как изменятся ставки по тарифам за комуслуги и как распорядятся дополнительными средствами предприятия, рассказали на специальном брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций ВКО.

Как напомнил руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Восточно-Казахстанской области Арман Малик, 1 сентября 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» обратил особое внимание на активизацию экономики страны и решение назревших социальных вопросов. Одним из них стал большой процент износа инженерных сетей.

– Глава государства особо подчеркнул, что на текущую ситуацию в коммунальном секторе достаточно серьёзно повлияло принудительное удержание тарифов, что привело к значительному сокращению ранее планируемых ремонтно-восстановительных работ и возникновению различных аварийных ситуаций. В этой связи Глава государства поручил перейти на новую тарифную политику «Тариф в обмен на инвестиции», предусматривающую привлечение инвестиций в сферу ЖКХ для снижения показателей износа коммунальной инфраструктуры и повышения уровня заработной платы работников сферы естественных монополий, – пояснил Арман Малик.

По его словам, реформирование тарифной политики по принципу «Тариф в обмен на инвестиции» позволит поэтапно решить проблемы сразу по трём направлениям. Во-первых, в коммунальный сектор будут привлекаться дополнительные инвестиции для реконструкции сетей и обновления изношенного оборудования. Во-вторых, решится вопрос дефицита кадров в этом важнейшем секторе региональной экономики. Третьим направлением распределения тарифа станет включение расходов на содержание бесхозных и полученных от местных исполнительных органов сетей и оборудования.

Как отметил Арман Малик, на сегодняшний день 90% коммунальных предприятий ВКО находятся в «красной» и «жёлтой» зонах по уровню износа сетей и оборудования. Так, износ оборудования ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» составляет 67%, ТОО «Согринская ТЭЦ» – 63%, АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» – 65%. ГКП «Өскемен Водоканал» заявляет об износе сетей водоснабжения на 62% и водоотведения – на 81%.

Коммунальные предприятия в конце мая подали заявки на изменение инвестиционных программ и тарифов. Для обеспечения прозрачности и гласности процесса тарифообразования по поступившим заявкам 29 мая и 22 июня состоялись заседания региональной комиссии по вопросам тарифообразования в сферах естественных монополий по ВКО, а также 12–14 июня прошли публичные слушания с участием потребителей представителей местных исполнительных органов, депутатов маслихата, специалистов НПП «Атамекен», общественности и СМИ.

Инвестиции в ремонт

Департамент по регулированию естественных монополий и профильные ведомства утвердили перечень дополнительных мероприятий инвестиционной программы по каждому коммунальному предприятию Усть-Каменогорска, которая будет реализовываться с июля текущего года.

– В течение июня рассмотрены 14 заявлений от восьми субъектов естественных монополий региона по корректировке инвестиционной программы. В итоге утверждены дополнительные мероприятия инвестиционной программы на 2023 год на общую сумму 9,4 млрд тенге. Она включает 2,76 млрд тенге, которые будут получены за счёт тарифа, 6,6 млрд тенге – за счёт бюджетных средств и ещё 81 млн тенге – за счёт средств учредителей, – сообщил Арман Малик.

По его словам, при рассмотрении предложенных мероприятий дана объективная оценка текущему состоянию аварийности и износа на всех коммунальных объектах, а также стадий подготовки к осуществлению ремонтных работ. Сумма дополнительных мероприятий инвестиционных программ составляет: ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» – 1 млрд тенге (за счёт тарифа); ТОО «Согринская ТЭЦ» – 453 млн тенге (за счёт тарифа); АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» – 1 млрд тенге (за счёт тарифа) и ГКП «Өскемен Водоканал» – первый этап на 2023 год – 64 млн тенге (за счёт тарифа).

По словам генерального директора ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» Айдына Бексолтана, новый тариф позволит предприятию привести в порядок сразу два котлоагрегата. Кроме того, решатся вопросы с повышением уровня заработной платы для сотрудников.

Инженер ТОО «Согринская ТЭЦ» Даурен Кулипбаев сообщил, их инвестиционная программа на текущий год предусматривает частичную замену оборудования на котлоагрегатах № 2 и № 3, капитальный ремонт дымовых труб и замену устаревшего и вышедшего из строя насос-

ного оборудования.

– Коммунальное хозяйство тепловых сетей в Усть-Каменогорске находится в неудовлетворительном состоянии. По некоторым участкам срок экплуатации сетей составляет от 24 лет до 61 года, износ достигает 96–100%. Чтобы войти в отопительный сезон, необходимо провести полную замену дефектных участков сетей протяжённостью свыше 6,6 км. На эти цели мы запланировали 1,278 млрд тенге, – пояснил директор передачи теплоэнергии АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» Аскар Оспанов.

Не в лучшем состоянии и ветки водопровода и водоотведения. По словам главного инженера ГКП «Өскемен Водоканал» Андрея Алехновича, сети водоотведения в областном центре изношены на 80%, требуется замена более 1000 км сетей. Поэтому просто необходимо немедленно приступить к работам по замене самых проблемных участков по набережной им. Е. Славского и по ул. Л.Толстого с охватом ул. Кабанбай батыра и посёлка Красина.

«Больным» вопросом остаётся участок напорного коллектора от КНС-17. Давно пора заменить сети на Иртышскому мосту и ул. Куратова – 537 и 237 метров соответственно.

– Все поступающие денежные средства будут направлены на реконструкцию и модернизацию сетей и оборудования субъектов естественных монополий, что приведёт к снижению износа по предприятиям в 2023 году. При этом реконструкция и модернизация основных средств предприятий сферы ЖКХ планируется не только за счёт тарифа, но и привлечения средств из местного и республиканского бюджетов. Они пойдут на реконструкцию сетей теплоснабжения и водоснабжения Усть-Каменогорска, а также Риддера. Это позволит улучшить состояние сетей, оборудования и котлоагрегатов, обеспечить бесперебойное предоставление коммунальных услуг, повысить их качество и надёжность, – подчеркнул Арман Малик.

Что по зарплате?

Как отметил Арман Малик, изменение тарифа позволит частично решить проблему текучести кадров и оттока квалифицированного персонала из-за низкого уровня заработной платы.

– По данным статистики, за январь–декабрь 2022 года в сфере коммунальных услуг уволились около двух тысяч работников, из них 90% – по собственному желанию. Таким образом, текучесть кадров в этом секторе экономики ВКО составила, в среднем, 25%. Это обстоятельство также может привести к срыву ремонтной кампании и подготовительных работ к предстоящему отопительному сезону ввиду дефицита квалифицированных рабочих, – предположил руководитель департамента.

Именно поэтому назрела острая необходимость принять меры по повышению заработной платы работников коммунальных предприятий до среднеотраслевого уровня в регионе по данным Бюро национальной статистики за 2022 год.

– Этим правом в настоящее время воспользовались 13 субъектов естественных монополий для повышения заработной платы 3263 работников Восточно-Казахстанской области, – сообщил Арман Малик.

Так, увеличение заработной платы с 140 167 тенге до 247 253 тенге с ростом на 76% запланировано на предприятии по передаче электроэнергии. Для 1550 работников системы теплоснабжения заработная плата увеличится с 167 823 тенге до 227 632 тенге с ростом на 36%. В системе водоснабжения заработки 679 работников увеличатся с 112 353 тенге до 146 743 тенге (рост на 31%) и 667 работников системы водоотведения теперь будут получать не

118 698 тенге, а 145 474 тенге, то есть на 23% больше. В системе газоснабжения Зай-

санского района для восьми работников филиала рост заплаты составит 50% – с

175 613 тенге до 263 099 тенге.

Содержание бесхозных сетей

Согласно постановлению акимата Усть-Каменогорска от 2 мая 2023 года № 1428 и плана передачи от 15 мая 2023 года, утверждённого Управлением строи-

тельства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Ново-Усть-Каменогорский водозабор передан на баланс ГКП «Өскемен Водоканал».

Водозабор, расположенный в посёлке Меновное, предназначен для разгрузки действующего, эксплуатируемого с 1974 года, элеваторного водозабора, а также для покрытия потребности в дополнительных объёмах питьевой воды, связанной с развитием левобережной части города, строительством жилых домов, административных зданий и социально-культурных объектов.

– Необходимо отметить, что целевое назначение этих средств будет проверяться в рамках рассмотрения отчётов, и в случае неосвоения департамент примет меры по утверждению временного компенсирующего тарифа и привлечению к административной ответственности, – особо подчеркнул Арман Малик. – Ранее на брифинге 19 января, а также во время интервью разным изданиям, я отмечал, что рост тарифов будет обоснованным и поэтапным, поэтому для населения резкого повышения не будет. В настоящее время считаем, что департамент достиг этих целей.

Как изменятся тарифы?

В ходе брифинга Арман Малик подробно рассказал о том, как изменятся тарифы на тепло-, водоснабжение и водоотведение после ввода в законную силу новых тарифов. Так, в системе теплонабжения существуют три категории потребителей.

Если сейчас тариф для бытовых потребителей составляет 3409,58 тенге/Гкал, то с 2 июля 2023 года устькаменогорцы будут платить по 3750,54 тенге/Гкал. То есть рост составит только 10%.

– Возьмём для примера платёж за тепло с однокомнатной квартиры, где проживают два человека. Рост тарифа составит чуть больше 300 тенге в месяц. Для четырёх человек, проживающих в 2-комнатной квартире, рост тарифа составит примерно 600 тенге в месяц, – пояснил Арман Малик.

Тариф для юридических лиц вырастет на 20% – с 10331,69 тенге/Гкал до 12398,02 тенге/Гкал. Самый большой рост тарифа – на 53% – предусмотрен для бюджетных организаций – с 15350,85 тенге/Гкал до 23410,59 тенге/Гкал.

В среднем, тариф на услуги теплоисточников повысится в ВКО с 5831,96 тенге/Гкал до 7343,62 тенге/Гкал.

Также изменится тариф на услуги водоснабжения. В среднем рост тарифа составит 18% – с 112,63 тенге/м3 до 133 тенге/м3. При этом предусмотрена дифференциация тарифов. Бытовые потребители будут платить на 10% больше, то есть вместо 51,93 тенге за кубометр воды 57,13 тенге за тот же объём.

– Рост составил всего шесть тенге за тонну воды. Согласитесь, что за бутилированную воду каждый из нас платит намного дороже, – отметил Арман Малик.

Тариф за водоснабжение для юридических лиц поднимется с 1 июля на 20%, то есть с 215,51 тенге/м3 до 258,61 тенге/м3. Бюджетные организации Усть-Каменогорска за холодную воду будут платить не 1107,92 тенге за кубометр, как раньше, а 1392,51 тенге/м3, то есть на 26% больше.

Также незначительно подорожали и услуги водоотведения. Средний рост тарифа составил 19% – с 101,32 тенге/м3 до 120,92 тенге/м3. Для бытовых потребителей рост также составил 10% – с 62,96 тенге за кубометр до 69,25 тенге за тот же объём. Юридические лица за услуги канализации заплатят на 20% больше. Их тариф изменился с 218,75 тенге/м3 до 262,5 тенге/м3. Самый ощутимый рост – 57% – опять же у бюджетных организаций. Их тариф изменился с 213,54 тенге/м3 до 334,87 тенге/м3.

Как будем платить за электроэнергию?

Как напомнил Арман Малик, приказом Министерства энергетики РК от 26 мая 2023 года предельные тарифы на электрическую энергию энергопроизводящих организаций (станций) изменены в сторону увеличения.

В связи с чем ТОО «Шыгысэнерготрейд» обратилось в Департамент регулирования естественных монополий по ВКО с информацией о предстоящем повышении предельной цены на электрическую энергию на 2023 год.

– Основными причинами повышения предельной цены на электроэнергию являются увеличение отпускных цен энергопроизводящих организаций до 33% с 1 июня 2023 и рост тарифов АО «KEGOC» и АО «ОЭСК» и других, – пояснил Арман Малик.

Кроме того, по его словам, повышение тарифа способствует увеличению уровня заработной платы 259 работников предприятия с 185 110 тенге до 223 428 тенге с ростом на 21%.

– С 4 июля вступают в силу новые тарифы. Поясню, почему мы были вынуждены просить об увеличении предельной цены. В структуре тарифа от 85 до 88% составляют затраты на услуги по покупке электроэнергии у станций и её перегонке по сетям. Именно этот сегмент и был увеличен. Поэтому и наше предприятие было вынуждено подать заявку на увеличение своего тарифа, – пояснил финансовый директор ТОО «Шыгысэнерготрейд» Тимур Уразов.

Так, по итогам анализа департамента уровень среднеотпускной предельной цены электрической энергии с четвёртого июля составит 23,595 тенге/кВтч с ростом на 12% к действующей предельной цене 21,042 тенге/кВтч. Если говорить об отдельных категориях, то для бытовых потребителей рост тарифа за электроэнергию составил 10% – с 14,201 тенге/кВтч до 15,622 тенге/кВтч. Юридические лица будут платить на 18% больше – с 22,356 тенге/кВтч до 26,38 тенге/кВтч. Рост тарифа для бюджетных организаций также составил 18%: с 40,044 тенге/кВтч до 47,217 тенге/кВтч.

Екатерина Гуляева