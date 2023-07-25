Расчёт по-новому

Новую методику определения размера минимальной заработной платы разработали в Казахстане.

Глава государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года поручил внедрить новую методику определения минимальной заработной платы, базирующуюся на динамичном подходе и учитывающую основные экономические показатели.

Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с экспертами Всемирного банка проведён анализ международного опыта, который показал, что наиболее распространёнными подходами по установлению МЗП являются единый национальный МЗП (Франция, Германия, Испания); дифференцированные размеры МЗП по регионам, отраслям и предприятиям (Финляндия, Япония, Бельгия); МЗП для различных категорий работников (Великобритания, Дания).

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК отмечают, что на сегодняшний день МЗП существует в более чем 90 процентах странах-членах Международной организации труда, которая рекомендует для оценки адекватности её размера использовать индекс Кейтца (соотношение установленной законом МЗП к медианной заработной плате).

В соответствии с рекомендациями индекс Кейтца должен быть на уровне 50 процентов. При этом в развитых странах он составляет порядка 55 процентов, а в развивающихся – около 67 процентов.

В Казахстане МЗП относится к минимальным социальным стандартам и устанавливается ежегодно Законом «О республиканском бюджете». Минимальная зарплата не включает в себя доплаты и надбавки, компенсационные и социальные выплаты, премии и другие стимулирующие выплаты.

Согласно изменениям минимальная зарплата будет определяться исходя из медианной заработной платы (величины среднемесячной оплаты труда) и производительности труда. Эти показатели позволят при определении размера МЗП обеспечить сбалансированность на основе достаточности и платежеспособности.

К слову, в период с 2008 года до 2018 года размер МЗП устанавливался на уровне прожиточного минимума и ежегодно индексировался на уровень инфляции. В 2019 году произведено повышение размера МЗП в 1,5 раза – с 28 284 до 42 500 тенге. В этом году размер минимальной зарплаты был увеличен до 70 тысяч тенге. Эти повышения МЗП были произведены без учёта величины медианной заработной платы.

В настоящее время, по сведениям Минтруда, Правительство проводит работу по законодательному закреплению данного новшества.

– Уровень минимальной заработной платы будет определяться согласно предлагаемому подходу и вноситься на рассмотрение Республиканской трёхсторонней комиссией по социальному партнёрству и регулированию социальных и трудовых отношений, в состав которой входят полномочные представители Правительства РК, республиканских объединений профсоюзов, ассоциаций, союзов работодателей и экспертного сообщества, – говорится в сообщении ведомства.

Аида Жумекенова