Кабинет правосудия

В здании акимата Катон-Карагайского сельского округа открылся кабинет суда для работы с населением.

По информации пресс-службы Катон-Карагайского районного суда, в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «Об упразднении некоторых районных и приравненных к ним судов Республики Казахстан и кадровых вопросах судов Республики Казахстан» от 2 июня 2022 года № 906 с 3 июня 2022 года упразднён районный суд № 2 Катон-Карагайского района. Он дислоцировался в бывшем районном центре – селе Катон-Карагай.

Относящиеся к его ведению вопросы осуществления правосудия переданы в юрисдикцию Катон-Карагайского районного суда.

Между тем в селе Катон-Карагай в здании акимата сельского округа открыт кабинет, где работает специалист районного суда. Он осуществляет консультацию, приём и регистрацию входящей корреспонденции и занимается выдачей судебных актов. Кроме того, в этом кабинете местные жители имеют возможность, не выезжая в районный центр, участвовать в судебных заседаниях посредством платформы ZOOM.

Марк Касымов

Катон-Карагайский район