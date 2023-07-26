Игры на песке

Фестиваль по пляжному волейболу на призы акима Глубоковского района собрал немало любителей игры с мячом на песке.

На два дня пляж базы отдыха «Саяхат» превратился в место серьёзных спортивных баталий. Несмотря на то, что среди участников были только любители, настрой на победу ощущался с первых минут состязаний.

– Открытый фестиваль Volley-Mix по пляжному волейболу на кубок акима Глубоковского района среди любительских команд проводится ежегодно, собирая с каждым разом всё больше участников и болельщиков. В этот раз в турнире приняли участие десять команд из различных уголков Восточно-Казахстанской области. Все они достойно сражались за победу. Надеемся, что в следующем году количество участников будет ещё больше, – прокомментировали в районном отделе физической культуры и спорта.

По итогам двухдневного турнира были определены победители. Первого места удостоилась глубоковская команда Ertis, второго – курчумские волейболисты, третье место у команды «Восток» из Усть-Каменогорска.

Аким Глубоковского района, отдел физической культуры и спорта Глубоковского района, ОО «Любительская волейбольная лига города Усть-Каменогорска», TОО «Amalaya project» выразили благодарность всем, кто оказал содействие в организации мероприятия и поддерживал игроков на протяжении двух дней.

По словам участников фестиваля, впечатления от спортивного праздника остались только положительные.

– Всё прошло на высшем уровне, – поделились призёры. – Понравилась организация и внимательный подход к каждому спортсмену. Несмотря на то, что соревновались по большей части любители, все команды были сильными, а самое главное – позитивными. Мы отлично провели время!

Бахыт Сарсембаева