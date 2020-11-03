Кубок, золото и бронза 

Завершился Кубок Республики Казахстан по волейболу.

Финальные игры среди женских команд прошли в Таразе на площадке «Тараз-Арены». Волейбольный клуб «Алтай» в динамичном поединке с «Жетысу» вырвал победу, обыграв соперника в трёх партиях из пяти. Лучшим игроком признана Сана Анаркулова.

После соперники снова встретились на площадке – усть-каменогорская команда сыграла против чемпионок Казахстана и обладательниц серебра кубкового турнира в суперкубковом матче. Отметим, что уже не первый год подряд в нём выясняют отношения «Жетысу» и «Алтай». К сожалению, последние два года победы были за волейболистками из Талдыкоргана. Также матч за Суперкубок прошёл на «ничьей земле» – вТаразе, но это только помогло «Алтаю». После пятисетового первого поединка многие думали, что второй матч пройдёт так же, но в двух партиях преимущество усть-каменогорской команды было подавляющим, достойный отпор волейболистки из Талдыкоргана показали только в третьем сете. Девушки из «Алтая» прервали серию поражений от «Жетысу». Лучшим игроком была признана Даница Раденкович.

Параллельно в Усть-Каменогорске завершился розыгрыш главного волейбольного трофея среди мужских команд. Его обладателем стал волейбольный клуб «Атырау», обыгравший в финале в трёх партиях «Ушкын-Кокшетау». Замкнули тройку лидеров хозяева площадки «Алтай», всухую обыгравшие «Тараз». Владимир Жигмонт стал лучшим игроком Кубка.

Дмитрий Одинцов

Казахстанская федерация волейбола