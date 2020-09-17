Турецкие сборы 

Команды Казахстана по волейболу в этом сезоне не примут участия ни в одном международном турнире.

Все международные соревнования, скорее всего, пройдут теперь уже в 2021 году. Но расслабляться нельзя, поэтому волейболисты ВК «Алтай» не прекращают тренировочный процесс.

Перед сборами команда «Алтай» провела тимбилдинг в Катон-Карагайском районе. Они побывали на мараловой ферме, посетили санаторий «Рахмановские ключи», полюбовались горными пейзажами, проплыли на лодках по Рахмановскому озеру и увидели красоту водопада Волосы Вероники.

– Невероятные эмоции, море позитива и незабываемые впечатления, – поделилась нападающая «Алтая» Инна Герман.

Сейчас волейбольная команда находится в Стамбуле на учебно-тренировочных сборах. Тренировки будут проходить до 20 сентября.

По сообщению руководства клуба, все игроки прошли ПЦР- тесты, которые показали отрицательные результаты, поэтому «Алтай» беспрепятственно смог отправиться за границу.

Цель сборов – подготовить волейболисток как в физическом, так и игровом плане, ведь впереди долгий и сложный сезон. А когда, собственно, он начнется – пока не известно.

– Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, – отметил генеральный секретарь Казахстанской федерации волейбола Ермек Сырлыбаев. – Наша федерация в свою очередь готова к разным вариантам проведения турниров. Сейчас остро стоит другой вопрос. Сокращение финансирования и, самое главное, длительное отсутствие соревновательного тонуса у наших игроков, что, естественно, отрицательно скажется на их подготовке к играм.

Также генеральный секретарь рассказал, что, вероятнее всего, если ситуация с коронавирусом не ухудшится, турниры начнутся в середине осени, но без болельщиков и с соблюдением всех санитарных предписаний. Таковы новые реалии, к которым нужно приспосабливаться. Также, как и прежде, планируется ведение трансляций матчей на официальном Youtube-канале федерации.

Несколько слов о команде «Алтай», в которой произошли изменения в составе. По сравнению с прошлым годом в ней появились новые игроки, это бывший диагональный команды «Жетысу» Сара Лозо, а также несколько девушек из «Алтая-2»: Динара Сыздыкова, Мольдыр Каримова и Гульназ Ситимбетова.

Тренерский штаб покинули Нияз Сакалбаев, он перешел в мужскую команду старшим тренером, а Еркын Нурмукашев стал старшим тренером в детской команде. Вместо них вернулся Владимир Аниконов, а также появился сербский специалист Драган Маркович. В остальном всё осталось по-старому, поэтому ход работы практически не изменился.

Пока болельщики с нетерпением ждут начала игр, команда ставит себе высокие цели: провести достойный сезон, показать отличные результаты и постараться занять первое место. Настроение у «Алтая» отличное и боевое.

Камила Ботагамитова