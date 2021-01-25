Интриги не будет? 

«Алтай» идёт на серии побед, «Алтай-2» – на серии поражений в третьем туре 29-го чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди женских команд Национальной лиги.

Встреча «Алтая» с крепкой командой «Алматы» завершилась разгромом последней – 3:0 (25:14, 25:11, 25:22). После, также всухую, была переиграна «Караганда» – 3:0 (25:7, 25:12, 25:17). Победная серия усть-каменогорской команды в сезоне составляет уже 24 матча (учитывая игры на Кубке и Суперкубке Казахстана).

Складывается впечатление, что только один соперник может конкурировать с главной волейбольной командой Восточного Казахстана. «Алтай» и «Жетысу», два «вечных» соперника, сойдутся на площадке 21 января – этот матч явно претендует стать главным в туре.

Тем временем «Алтай-2» снова проигрывает – юным волейболисткам не удалось одолеть «Караганду» – 2:3 (25:16, 25:22, 19: 25, 15:25, 6:25) и «Жетысу» – 0:3 (8:25, 13:25, 10:25). И если в игре с последними явно ничего не «светило», то заработанное одно очко в матче против опытных спортсменок из «Караганды» – хоть и небольшой, но всё же успех. Особенно если учесть, что сначала «Алтай-2» вёл два сета, проиграв в последующих трёх.

«Алтай» расположился на первом месте в турнирной таблице Национальной лиги (51 очко), а «Алтай-2» – на седьмом (8 очков).

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников