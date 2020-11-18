Дамы, вперёд! 

В Талдыкоргане стартовал 29 чемпионат Казахстана по волейболу женской Национальной лиги.

В новом сезоне в волейбольную гонку вступили восемь команд: «Жетысу» (Алматинская область), «Алтай» и «Алтай-2» (Усть-Каменогорск), «Иртыш» (Павлодар), «Куаныш» (Северо-Казахстанская область), «Алматы» (Алматы), «Ару-Астана» (Нур-Султан), «Караганда» (Караганда).

Одно из наиболее ожидаемых противостояний – очередная встреча на площадке «Алтая» и «Жетысу». Перед этим «Алтай» записал на свой счёт пару трофеев – Кубок и Суперкубок Казахстана, а также завоевал право на участие в Клубном чемпионате Азии.

Встреча двух коллективов подарила всем любителям волейбола невероятный матч, казалось, что для команд это уже становится личным противостоянием. «Алтай» выиграл матч с трудом. Хотя по партиям этого не скажешь (три из четырёх были за нашими девушками).

Сейчас усть-каменогорские волейболистки на первом месте в турнирной таблице: двенадцать очков, четыре игры, четыре победы, ноль поражений, соотношение партий 12:1. Ближайшие к ним – «Жетысу» и «Куаныш», у них по девять очков.

А вот у «Алтай-2» всё идёт не так хорошо – пятое место, четыре очка (из четырёх проведённых игр только одна выиграна), соотношение партий 5:9.

Дмитрий Одинцов