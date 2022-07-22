Готовь уголь летом

В Шемонаихинском районе пополняют запасы угля.

По информации отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шемонаихинского района, ТОО «Шемонаиха отыны» регулярно осуществляет поставки угля с разреза АО «Каражыра» для реализации населению, организациям, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.

Руководство района держит на постоянном контроле работу по подготовке к отопительному сезону. Во избежание нехватки угля в осенний период представители акимата просят жителей заблаговременно заготовить уголь на предстоящий отопительный период. Стоимость твёрдого топлива составляет 12 200 тенге за тонну.

Напомним, ранее глава региона Даниал Ахметов поставил перед акимами районов задачу – завершить поставки твёрдого топлива в кратчайшие сроки. При этом уже к 15 сентября все объекты должны получить паспорта готовности.

Потребность угля по ВКО составляет 2,7 млн тонн в целом на отопительный сезон. В том числе 2,2 млн тонн – для теплоисточников, 524 тысячи тонн – для населения и бюджетных организаций. Аким области подчеркнул, что каждый район ответственен за поставку угля, и наряду с высокими показателями обеспеченности топливом (в Риддере, районах Алтай, Курчумском, Уланском) есть и те, кто пока не позаботился об этом.

Ерик Абитов

Шемонаихинский район