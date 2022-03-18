Главный модный аксессуар

Мастерица из Усть-Каменогорска Ольга Каймакова создаёт уникальные женские сумки из пряжи.

Детство Ольги прошло в селе Тарханка. В 11 лет вместе с мамой она переехала в Усть-Каменогорск. С 2003 по 2007 год училась в колледже имени Кумаша Нургалиева по специальности «Технология и организация производства продукции предприятий питания».

Жизнь шла своим чередом – девушка вышла замуж, родила дочь, а после снова взялась за учёбу. В 2010 году окончила Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «Менеджмент» и начала работать в сфере торговли, продавала строительные материалы и мебель.

– В 2014 году вышла замуж второй раз и переехала жить в деревню. Пополнила ряды домохозяек. Вскоре родила сына. В какой-то момент появилась потребность заниматься чем-то ещё, помимо дома, семьи и огорода, но никак не могла определиться, чему конкретно хотелось бы уделить свободное время, – поделилась Ольга Каймакова.

В итоге выбор пал на изготовление сумок из пряжи. Как правило, многие умелицы говорят, что обнаружили в себе интерес к рукоделию ещё в школьные годы. Наша героиня начала заниматься этим увлекательным ремеслом, став матерью двух детей, и сейчас весьма успешно воплощает свои творческие идеи в жизнь.

– Сначала решила переделать одну из своих сумочек, захотелось чего-то эксклюзивного. Что-то не получалось, где-то не прошивала машинка, пришлось шить вручную. Но результатом осталась довольна, – рассказала мастерица. – Вдохновившись этим опытом, решила создать сумочку с нуля. На просторах интернета искала различные идеи и остановилась на сумках из трикотажной пряжи. Тогда ещё этот материал не был мне знаком. Изучив информацию, нашла поставщика трикотажной пряжи в Казахстане, заказала материал и фурнитуру, прошла обучение по созданию вязаных сумок и приступила к работе.

Фотографию первого творения Ольга сразу же выложила на своих страницах в социальных сетях, чтобы показать изделие друзьям и знакомым. Быстро нашлись желающие приобрести себе эту уникальную сумку. Так рукодельница полностью погрузилась в процесс и начала учиться создавать другие модели.

Сейчас в её коллекции найдутся не только сумочки различных цветов и форм, но и рюкзаки. На изготовление каждой сумки требуется от двух до десяти дней в зависимости от сложности модели. Иногда сроки затягиваются из-за отсутствия нужного материала. Порой, признаётся Ольга Каймакова, приходится жертвовать временем, которое можно было бы посвятить детям, занимаясь рукоделием и днём и ночью.

По её словам, процесс изготовления новой сумочки, равно как и конечный результат, приносит ей неописуемое наслаждение. Именно собственное творчество является для умелицы главным источником вдохновения.

– Почему именно сумки? Наверное, потому, что сумка – это главный аксессуар в гардеробе женщины. Когда была подростком, выбирала себе сумки, не похожие на те, что носили другие девочки, – отметила она. – Особенной среди всех своих работ считаю сумку PHOENIX (Феникс). Она выполнена из металлизированной пряжи бронзового оттенка. Сумочка была выставлена на продажу, но её не покупали. Наверное, на подсознательном уровне мне не хотелось, чтобы её купили. В итоге решила оставить её себе, чему очень рада! Эта сумочка бросается в глаза, однозначно, такой ни у кого нет!

По мнению мастерицы, идеальная женская сумка должна быть произведением искусства и притягивать взгляды. Второй важный момент – функциональность изделия.

– Сумки, созданные своими руками, отличаются от аксессуаров масс-маркета тем, что каждая имеет особый стиль и настроение. Любовь к творчеству, понимание процесса его создания делает аксессуар живым, наполненным положительной энергией. К слову, я никогда не сажусь за творчество в плохом настроении, – говорит Ольга Каймакова.

Многие сумки Ольги созданы в единственном экземпляре. Даже если рукодельница повторит какую-либо модель, она всё равно будет отличаться оттенком, подбором фурнитуры, декором, размером и т. д. Собеседница подчёркивает, что обладать эксклюзивной вещью очень приятно и престижно. Кроме того, сейчас вязаные сумки набирают популярность. Поэтому, став обладательницей такого аксессуара, женщина определённо будет в тренде.

Наверняка многие представительницы прекрасного пола считают, что ухаживать за такими сумками не так уж и легко. Героиня статьи заверила нас в обратном. По её словам, стирать сумки из трикотажной пряжи можно в стиральной машине, но при температуре не выше 30 градусов и при деликатном режиме.

Тем не менее подобные вещи она рекомендует стирать вручную, мягкой губкой, смоченной в мыльном растворе. Затем нужно прополоскать сумочку под проточной водой, слегка отжать и разложить на махровом полотенце, чтобы впиталась лишняя влага. Сушить следует на горизонтальной поверхности, придав изделию правильную форму.

Стоит отметить, помимо рукоделия Ольга Каймакова занимается и другими видами искусства. В мае 2021 года, вернувшись в Усть-Каменогорск, она начала увлекаться трайблом – стиль танца, основанный на сочетании элементов фольклорных танцев Северной Африки, Ближнего Востока, Индии и фламенко.

– Трайбл (в переводе означает племя, племенной) – демонстрация женской силы и независимости. Это феномен среди танцев, настолько это творческий стиль. Чего только стоят наши костюмы и украшения! Трайбл направлен на внутренние эмоции танцующей женщины. Он формирует уверенную и раскрепощённую личность. Это больше, чем просто танец. Это своего рода субкультура, – пояснила Ольга. – Через танцы я заряжаюсь жизненной и творческой энергией. Кстати, все костюмы для выступлений создаю своими руками. Мы с радостью принимаем в нашу большую и дружную трайбл-семью всех женщин, желающих танцевать, независимо от возраста, комплекции и физической подготовки.

В завершение беседы Ольга Каймакова поделилась с нами творческими планами. Она хочет и дальше заниматься изготовлением сумочек, развиваясь в этой сфере, обучаясь новым техникам. Уже сейчас мастерица изучает процесс создания кожаных изделий и свойства натуральных камней. Вероятно, в скором времени можно ждать новые интересные аксессуары в её исполнении.

Гульжан Естаева

Фото из личного архива Ольги Каймаковой