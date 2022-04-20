Фотозона в стиле этно

Устькаменогорцев приглашают посетить фотозону в этническом стиле.

Фотосессии с национальным колоритом набирают популярность. Учитывая интерес многих людей к необычным образам и оригинальным фотографиям, сотрудники Дома дружбы – центра общественного согласия создали фотозону в этническом стиле.

– Устали от скучных будней? Пора разнообразить свою жизнь яркими фотографиями! – говорят авторы идеи.

Жителей и гостей областного центра ожидают фотозоны в казахском, славянском и кавказском стилях, а ещё Дом дружбы специально для фотосессий предоставляет национальные костюмы.

Бесплатная фотозона находится по адресу: проспект Нурсултана Назарбаева, 68 (бывшее здание ДКМ) и будет действовать до 1 мая. Посетителей ждут ежедневно, кроме выходных.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы Дома дружбы – центра общественного согласия