Есть ли у пандемии срок?

По сравнению с августом уровень заболеваемости в республике в сентябре снизился в 1,4 раза. Таковы официальные данные Минздрава Казахстана.

И не последняя роль в стабилизации ситуации играет продолжающаяся в Казахстане кампания иммунизации от коронавирусной инфекции. Первый компонент вакцины получили более 7,2 млн, второй – более 6,1 млн жителей страны.

В Минздраве в очередной раз опровергли слухи о том, что школьникам поставят прививки от ковида под предлогом вакцинации от гриппа.

– Поймите, комбинированную вакцину против КВИ и гриппа в одном флаконе, в одном шприце ещё не изобрели. Это была бы сенсация в области медицины, науки в целом. Если в Казахстане даже появится вакцина против КВИ для детей, ставить её будут только с разрешения родителей, – пояснила зампредседателя правления Национального центра охраны общественного здоровья МЗ РК Айнагуль Куатбаева.

По её мнению, такие слухи наносят огромный ущерб продвижению иммунизации в стране.

Между тем эксперты соседней с Казахстаном России предполагают, что в их страну завезли новый штамм коронавируса – «мю», который уже вытесняет остальные мутации вируса в странах Азии и Европы, где пресловутый штамм «дельта» не получил широкого распространения.

«Мю» не входит в перечень штаммов ВОЗ, которые вызывают обеспокоенность. За ним пока наблюдают.

Наверняка многие, особенно с ростом числа вакцинированных, задаются вопросом, когда же закончится пандемия. К примеру, главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что коронавирус многократно обманывал специалистов, поэтому предсказать сроки окончания пандемии сложно. Однако предположил – есть надежда, что пандемия закончится весной 2022 года. Чтобы эти предположения оказались верными, необходимо придерживаться простых правил, о которых медики всего мира твердят уже не первый год – соблюдайте правила гигиены, следите за своим здоровьем, соблюдайте социальную дистанцию и не пренебрегайте теми достижениями учёных, которые помогают сдержать пандемию. Именно таким оружием стала вакцина, которая доступна сегодня всем казахстанцам.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников