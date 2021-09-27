Эффективные меры дают результат

В Восточном Казахстане с начала пандемии было выявлено свыше 43,5 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Эпидемиологическая ситуация постепенно стабилизируется. В настоящий момент регион находится в «жёлтой» зоне.

О мерах, принимаемых для недопущения распространения инфекции в Восточном Казахстане, рассказал на республиканском брифинге в Службе центральных коммуникаций заместитель акима ВКО Шакарым Буктугутов. Свой доклад он начал с того, что для приёма и лечения больных коронавирусом в области работают 39 инфекционных стационаров, в них развёрнуто больше 3 700 инфекционных коек, в том числе 364 реанимационных и 490 карантинных. Сейчас лечение проходят 736 пациентов, десять из них в крайне тяжёлом состоянии, 72 – в тяжёлом, 654 человека в среднетяжёлом состоянии. В целом, процент занятости коечного фонда для больных коронавирусом по области – 17,8. При этом, как подчеркнул Шакарым Буктугутов, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе есть возможность развернуть дополнительно до восьми тысяч коек с полным медицинским оснащением.

Что же касается технологических возможностей больниц, то есть всё необходимое для лечения пациентов. По данным заместителя акима области, в больницах имеется 630 аппаратов ИВЛ, 113 рентген-аппаратов, свыше тысячи кислородных концентраторов. В отделениях реанимации и интенсивной терапии есть 609 прикроватных мониторов, 504 перфузора, четыре аппарата ЭКМО.

В регионе достаточный запас лекарственных препаратов. При условии полной загруженности коек в стационарах медикаментов достаточно на два месяца. Кроме того, был создан Стабилизационный фонд лекарственных средств повышенного спроса, где есть антикоагулянты, противовирусные, жаропонижающие препараты и средства индивидуальной защиты.

За весь период пандемии Восточный Казахстан неоднократно получал гуманитарную помощь в виде лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты от таких государств, как Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Швейцария, Германия, Япония, Грузия.

Эти меры позволили вылечить 30,5 тысячи пациентов. С выздоровлением из инфекционного стационара выписаны почти 21 тысяча пациентов, амбулаторное лечение закончили свыше 9 тысяч человек. Еще 8,5 тысячи жителей ВКО вылечились от ковидной пневмонии. Однако за весь период пандемии в регионе от коронавируса скончались 429 человек, 146 – от ковидной пневмонии.

Напомним, что 1 февраля по всему Казахстану стартовала массовая вакцинация населения. Шакарым Буктугутов сообщил, что в Восточном Казахстане открылось 343 прививочных кабинета, организованы пункты вакцинации в торговых домах, а на селе задействованы передвижные пункты и мобильные комплексы. На сегодняшний день полностью привились от коронавируса и защитили своё здоровье больше 70 процентов населения области, подлежащего вакцинации, а первый компонент получили 90 процентов жителей. Примечательно, что Восточный Казахстан сейчас занимает лидирующие позиции по вакцинации среди населения.

– Первым компонентом у нас привито 685 тысяч человек, вторым – 546 тысяч. В поликлиниках для прохождения процедуры вакцинации имеется три вида вакцин – «Спутник V», QazVac, Sinopharm. В августе была небольшая поставка арабской вакцины Hayat-Vax. В ближайшее время в целом по республике ожидается поставка четырёх миллионов доз вакцины Pfizer, к нам определено более 200 тысяч доз, – сообщил заместитель акима ВКО.

Кстати, о вакцинации беременных в Восточном Казахстане пока разговоров не ведут. Однако будущих мам приглашают на прививку от гриппа.

Соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, как со стороны населения, так и со стороны субъектов бизнеса, контролируют 200 мониторинговых групп. По данным заместителя акима области, с начала этого года было проведено около 21 тысячи рейдов, обследовано почти 60 тысяч объектов, из них свыше пяти тысяч объектов нарушали ограничительные меры.

– Составлено свыше двух тысяч протоколов об административном правонарушении. В большинстве случаев нарушают требования санитарного врача физические лица, – отметил спикер.

Кроме того, в регионе успешно реализуется проект Ashyq, который даёт возможность бизнесу продолжать свою деятельность в период карантинных мер. На сегодняшний день к проекту присоединились 8,5 тысячи субъектов предпринимательства области, из них восемь тысяч – официальных участников. Шакарым Буктугутов сообщил, что за время реализации проекта на 71 объекте были выявлены нарушения ограничительных мер, недобросовестных участников исключили из проекта. А 217 объектов были признаны «Лидерами Ashyq».

В свою очередь, жителей области, которые посещали объекты, имея «красный» статус, оштрафовали на сумму свыше трёх млн тенге. Всего зарегистрировано 3516 посещений людей с «красным» и «жёлтым» статусом.

В завершение своего выступления Шакарым Буктугутов отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе находится на постоянном контроле.

Дарья Антон

Фото из открытых источников