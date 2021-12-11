Единственный эффективный метод профилактики

В третьей декаде ноября в Восточном Казахстане стартовала кампания по вакцинации подростков, беременных и кормящих мам от коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала проводить вакцинацию данной категории населения вакциной компании Pfizer.

Примечательно, что на сегодняшний день власти многих развитых стран, таких как Израиль, Франция, Италия, Испания, Германия, Бразилия, Китай, Швеция, Великобритания, США, Аргентина, начали кампанию по вакцинации детей против КВИ данной вакциной.

О том, как проходит процедура иммунизации подростков в регионе, рассказали представители Департамента санитарно-эпидемиологического контроля. По данным заместителя руководителя ведомства Галымбека Алина, в настоящий момент первым компонентом вакцины Pfizer привились свыше 37 700 человек, в том числе 34,5 тысячи подростков, более 700 беременных, почти 2,5 тысячи кормящих мам.

Он напомнил, что перед прививкой человека осматривают врачи – проводят опрос, измеряют температуру тела, сатурацию, артериальное давление. Если у пациента наблюдаются какие-то клинические расстройства или имеются противопоказания, в частности аллергия на действующее вещество или любые компоненты вакцины, возраст до 12 лет, беременность до 16 недель или в анамнезе есть тяжёлые аллергические реакции на полиэтиленгликоль, то допуск к прививке не оформляется.

При этом подростков вакцинируют с информированного письменного согласия родителей или законных представителей.

В регионе вакцинация проводится в 253 прививочных пунктах. Один из них находится в Центре матери и ребёнка в Усть-Каменогорске. Здесь получили прививки уже свыше 250 детей в возрасте от 12 до 17 лет. Сами врачи подчёркивают важность вакцинации и не только рекомендуют своим пациентам пройти процедуру иммунизации, но и защищают от вируса свои семьи.

Так, на днях в ЦМиРе согласие на прививку своего ребёнка дала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Сауле Слямгазина.

– Моему младшему сыну 12 лет. Я, как врач-эпидемиолог, понимаю, что единственным эффективным методом профилактики любого инфекционного заболевания является вакцинация и строгое соблюдение условий карантина, ограничительных мер, поэтому дала согласие на прививку своего сына. Сомнений никаких нет. Двое моих старших детей тоже получили прививки от коронавируса. Побочных эффектов или нежелательных реакций не было, – отметила Сауле Слямгазина.

Врач эпидемиолог-иммунолог Центра матери и ребёнка Иван Мещеряков рассказал, что после прививки могут быть лёгкие побочные реакции, такие как слабость, повышение температуры, головная боль. Кроме того, несколько дней может болеть место инъекции.

– По истечении 72 часов после прививки все симптомы проходят. Реакции являются ожидаемыми и означают, что иммунитет среагировал на введение вакцины. Если температура не достигает 39 градусов, то не рекомендуется принимать лекарственные средства. Если вдруг появились какие-либо болезненные симптомы, их можно купировать обезболивающими препаратами. Кроме того, после прохождения вакцинации подростки не менее получаса находятся под наблюдением врачей, проводится обзвон вакцинированных в течение первых трёх дней, – сообщил он.

Отметим, что вакцина хранится в оригинальной упаковке для защиты от света. Невскрытые замороженные при температуре от минус 90 градусов по Цельсию до минус 60 градусов по Цельсию флаконы можно хранить в течение девяти месяцев. При поступлении в страну препарат сначала размещается на крупных складах для хранения, после чего при строгом соблюдении температурного режима его распределяют по медицинским организациям. При переходе вакцины на температурный режим от двух до восьми градусов по Цельсию срок хранения вакцины составляет 31 день.

По данным ДСЭК ВКО, на сегодняшний день во всех учреждениях области имеется достаточное количество холодильного оборудования для хранения вакцины. Отрабатывается план экстренных мер на случай отключения электроэнергии с проведением инструктажа по действию всех лиц, задействованных в хранении, транспортировке и использовании вакцины.

Дарья Антон

Фото из открытых источников