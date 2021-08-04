Жилищное строительство

Доступно и комфортно

04.08.2021
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В Семее началась реализация региональной программы «Одноэтажный Восток» для вкладчиков городского филиала АО «Отбасы банк».

Подробнее об этом рассказали заместитель начальника отдела по работе с клиентами Семейского филиала АО «Отбасы Банк» Алуа Толеумухаметова и генеральный директор ТОО «Семей Құрылыс Материалдары» Асхат Мирманов.

– В рамках сотрудничества АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» и городского акимата выделено 70 жилищных сертификатов на сумму 1 миллион тенге каждый для участников программы «Бақытты отбасы». Эти деньги будут использованы в качестве первоначального взноса для покупки жилья семьями, воспитывающими детей с инвалидностью, многодетными семьями (в том числе многодетные матери имеющие награды «Алтын алқа», «Күміс алқа», «Материнская слава» I и II степени или звание «Мать-героиня») и неполными. 70 семей приобретут новое жильё в многофункциональном жилом комплексе, построенном по инициативе акима области Даниала Ахметова в рамках региональной программы «Одноэтажный Восток», – рассказала Алуа Толеумухаметова.

Приобрести жильё в новом комплексе смогут не только участники программы «Бақытты отбасы», но и очередники акимата, участники программ «Шаңырақ», «5-10-20». Для этого достаточно иметь на своём счету в «Отбасы банке» минимальный первоначальный взнос в размере от 10 % от стоимости жилья. Льготный заём под 5 % годовых (ГЭСВ от 5,2 %) выдаётся со сроком кредитования до 20 лет. Также недвижимость в новом комплексе могут получить военнослужащие и сотрудники специальных государственных органов. Получатели жилищных выплат, имеющие специальные текущие счета в «Отбасы банке», могут оформить заём по программе «Әскери баспана», где минимально необходимая сумма накоплений – от 15 %; ставка вознаграждения по займу – 8 % (ГЭСВ – от 8,3 %), а срок кредитования – до 25 лет.

По программе «Одноэтажный Восток» клиенты банка могут арендовать жильё с правом последующего выкупа. А для клиентов со сроком накоплений депозита менее трёх лет, но имеющих на своих счетах 50 % от стоимости жилья, есть возможность получить промежуточный заём. Начальная ставка – от 7 до 8,5 % годовых с последующим снижением до 5 % (ГЭСВ – от 7,4 %), срок кредитования – от 6 месяцев до 25 лет включительно.

В левобережной части города, в посёлке Комсомольский, сейчас идёт активная застройка, проводятся электролинии, водопровод, а после возведения жилых домов будет проложен асфальт и проведены работы по благоустройству. Согласно плану застройки планируется строительство общеобразовательной школы, двух детских садов, модульного физкультурно-оздоровительного комплекса, спортивных и детских площадок. Предпринимателям будут предоставлены земельные участки под строительство административного делового центра, гостиничного комплекса, многопрофильного торгового центра, магазинов, АЗС, аптек и т. д.

– Квартиры будут реализованы по цене 140 тысяч тенге за 1 кв. метр. Это более чем на 25 % ниже рыночной стоимости жилья в Семее. По данным аналитиков, сейчас этот показатель составляет 175 тысяч тенге. В этом году планируется возвести 50 индивидуальных жилых домов с общей жилой площадью 4 500 кв. м и на 2022 год – 75 жилых домов с общей площадью 6 750 кв. м, с объёмом частных инвестиций 2 млрд тенге. На первом этапе сданы в эксплуатацию 14 домов, из них 11 двухквартирных домов с общей площадью квартиры 83,9 кв. м и 3 одноквартирных жилых дома с общей площадью 116 кв. м. Вся территория будет огорожена, а прилегающий земельный участок составит 10 соток, – добавил генеральный директор ТОО «Семей Құрылыс Материалдары» Асхат Мирманов.

Флора Левина

Фото из открытых источников

Семей  

04.08.2021
316

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