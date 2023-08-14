Дорога в большой спорт

В Усть-Каменогорске прошла 53-я традиционная многодневная велосипедная гонка «Школьник Казахстана-2023». Семьдесят юных велосипедистов из разных регионов Казахстана и Узбекистана боролись за звание лучших и возможность перехода на профессиональный уровень занятий велоспортом.

Организаторами велогонки стали Национальный научно-практический центр физической культуры МП РК и РОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта» при поддержке акимата Восточно-Казахстанской области и Управления образования ВКО.

– Хотелось бы выразить огромную благодарность Восточно-Казахстанской области, которая в очередной раз приняла у себя эти соревнования международного уровня. Здесь прекрасная природа и отличные трассы, что позволяет проводить подобные мероприятия. На этих соревнованиях стартовали 70 участников, были спортсмены из многих областей Казахстана. Приехала также сборная Узбекистана и отдельно – сборная Самарканда в основных составах. Считаю, что состязания прошли на высшем уровне, – отметил исполнительный директор Казахстанской федерации велосипедного спорта Матвей Никитин.

По словам представителя федерации, трудности на протяжении велогонки возникали в основном в связи с жаркой погодой, установившейся в области в период соревнований, но принимающая сторона обеспечила высокий уровень безопасности спортсменов на протяжении всей трассы.

Всего в состязаниях приняли участие одиннадцать команд школьников из Астаны, Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областей и области Жетысу, а также из Республики Узбекистан.

– Ощущения от соревнований отличные, сильные соперники, сложная трасса со множеством подъёмов и спусков, было круто участвовать в мероприятии такого уровня, – поделился своими впечатлениями велогонщик из Узбекистана Джурабек Абдикадыров.

Основная цель международной велогонки – пропаганда и развитие детско-юношеского спорта в Казахстане, популяризация развития велосипедного спорта среди учащихся; повышение качества и эффективности работы детско-юношеских спортивных школ по подготовке резерва в сборные команды страны и определение уровня развития велоспорта в регионах Республики Казахстан.

– В общекомандном зачёте восточноказахстанские спортсмены оказались на седьмом месте. Для наших ребят это не плохой показатель. Победители велогонки – команда Узбекистана – приехали к нам в составе национальной сборной страны, то есть это лучшие гонщики со всей республики. Наши дети – воспитанники региональных ДЮСШ, – рассказала президент Федерации велосипедного спорта Восточно-Казахстанской области Елена Нитяжук. – Ребята увидели, что такое действительно международные соревнования, какой уровень бывает у спортсменов, что можно быть сильнее, к чему нужно стремиться и расти.

По итогам международной велогонки первое и третье места заняли команды из Узбекистана, а почётное второе место досталось велогонщикам из Алматы. Юный спортсмен из Восточно-Казахстанской области Алдияр Хасенов принёс в копилку достижений области диплом III степени в этапе групповой гонки на 80 километров.

Аяужан Утеулинова