Да начнутся «Чистые игры»!

Восемь команд, полтора часа и 1200 мешков мусора – итог «Чистых игр» в Усть-Каменогорске. Для областного центра с начала весны это уже третий экосубботник подобного формата.

В первых двух мероприятиях приняли участие 40–50 человек. В начале мая они собрали 150 мешков мусора вдоль берега реки Ульба со стороны улицы Астана, а 27 мая примерно такое же количество отходов было собрано в Шмелёвом Логу. В обоих случаях участники получили заряд бодрости на все выходные, хорошее настроение и памятные подарки от организаторов.

– Сегодня задействовано восемь команд – это примерно 80 человек. Возраст – от 10 лет и старше, в основном студенты и активная молодёжь. Выиграть призы смогут участники, собравшие наибольшее количество мусора за отведённое время, – рассказал руководитель отдела внутренней политики города Усть-Каменогорска Алибек Турсимбетов.

К слову, самой маленькой участнице субботника всего четыре года и она умеет сортировать мусор, различает виды пластика и знает, что на улице мусор надо выбрасывать только в урну.

– Когда мы гуляем, дочь спрашивает: «Мама, почему эти люди не понимают, что нельзя бросать мусор на землю, почему мы за ними убираем?». Даже на детской площадке в первую очередь она собирает весь мусор, а потом играет, – рассказывает мама девочки Дарья Кожурова. – Я с 2017 года сортирую мусор, и мой ребёнок знает, какие есть виды пластика, куда его можно сдавать, что можно покупать, а что нет. В «Чистых играх» мы участвуем уже в третий раз, у нас есть своя команда. Практически со всеми ребятами познакомились на первых играх.

Женщина считает, что руководство Усть-Каменогорска делает много важного в плане создания благоустройства и комфорта в городе, но нужно больше просвещать его жителей о необходимости сортировки отходов.

– Это беспрецедентная история в Казахстане, когда субботники, экологические акции вышли на абсолютно другой уровень. Соревновательный элемент даёт мотивацию, приходит больше людей, очищается большая территория. Субботник проходит в виде классной, весёлой игры, в которую вовлекаются взрослые, подростки и дети. Команды формируются из опытных экоактивистов и совершенно новых в этой сфере людей, – говорит одна из организаторов мероприятия, экоактивист Людмила Евженкова.

Она считает, что даже жители близлежащих домов, хотя и не вышли помогать, сделали для себя необходимые выводы. А кто сам хотя бы раз участвовал в субботнике и тем более с ребёнком, тот никогда не бросит мусор мимо урны. По словам Людмилы, задача «Чистых игр» состоит не только в уборке территории, но и в одновременной работе с населением, воспитании молодёжи.

– Наша цель – чтобы нечего было убирать, чтобы люди стали более осознанными и понимали, что экологичная утилизация мусора – это ответственность каждого человека, – отмечает экоактивист.

К акции присоединились и юные спортсмены. Дзюдоисты узнали о «Чистых играх» от своего тренера и одной командой решили побороться за приз и сделать город чище.

– Я впервые участвую в субботнике, наша команда собрала 59 мешков мусора. Думаю, люди должны понимать, что оставляя мусор после себя, не ценят свой родной город, – говорит один из участников игр, 12-летний Ерганат Бейсенбеков.

Самое большое количество мусора – 130 мешков – собрали участники команды «Человек-муравей». Ребята выиграли главный приз «Чистых игр» – 500 тысяч тенге. Второе место и 200 тысяч тенге вручили команде «Железный человек», они собрали 126 мешков мусора. Приз в 100 тысяч тенге получила команда «Оса», собрав 117 мешков отходов. По решению жюри команде «Флэш» было присуждено четвёртое место и 50 тысяч тенге.

Но с «Чистых игр» никто не ушёл с пустыми руками, все остальные команды получили утешительные призы в размере 20 тысяч тенге.

Аяужан Утеулинова