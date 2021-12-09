Быть готовым к встрече с вирусом

Министр здравоохранения Алексей Цой ответил на вопрос, когда Всемирная организация здравоохранения признает казахстанскую вакцину QazVac.

– Вы знаете, что сама процедура признания очень длительная. Быстро признают там, где уже раньше были вакцины, одобренные ВОЗ. В Казахстане впервые мы такую аккредитацию проходим. Очень от многих вещей зависит: от аккредитации лаборатории, от производственной базы, от формирования документации, печати в международных изданиях. То есть это всё мы сейчас собираем, этот опыт накапливается. И Казахстан подготавливает всю документацию для того, чтобы пройти аккредитацию, – сообщил Алексей Цой.

Глава Минздрава подчеркнул, что независимо от того, одобрена ВОЗ отечественная вакцина или нет, она уже доказала свою эффективность и безопасность.

– Вы знаете, что больше 20 стран признали взаимные паспорта вакцинации. Это говорит о том, что они признают действие вакцины и заключение национального регулятора. Есть определённые требования, которые мы сейчас выполняем совместно с нашим институтом-разработчиком, – добавил он.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Нужно отметить, что недавний официальный визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Швейцарскую Конфедерацию начался именно со встречи с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы взаимодействия между Казахстаном и ВОЗ. Глава государства представил информацию о принимаемых нашей страной мерах по противодействию пандемии, в том числе о разработках казахстанскими учёными антиковидных препаратов и ходе массовой вакцинации населения.

Касым-Жомарт Токаев рассказал о разработке казахстанской вакцины QazVac, о её продвижении и успешной модификации против штамма «Дельта». Казахстанская вакцина не только эффективно используется в нашей стране, но также получила одобрение в странах Центральной Азии.

Также Глава государства рассказал о продвижении другого препарата – второй субъединичной вакцины QazCoVac-P. Она внесена в список кандидатных вакцин в фазе клинических исследований.

Тедрос Адханом Гебрейесус проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ключевых направлениях борьбы с коронавирусом, новых штаммах вируса и возможных сценариях дальнейшего развития пандемии. Руководитель ВОЗ вновь подчеркнул исключительную важность вакцинации в борьбе со смертельно опасным вирусом.

Касым-Жомарт Токаев выразил полную поддержку стремлению ВОЗ к обеспечению равноправного и справедливого доступа к вакцинам, подчеркнув готовность предоставить казахстанскую вакцину всем нуждающимся странам.

Участниками встречи подчеркнута важность координации международных усилий по укреплению здоровья населения. Генеральный директор со своей стороны приветствовал приверженность Президента Казахстана целям и подходам ВОЗ, в том числе по развитию первичной медико-санитарной помощи.

Президент выразил благодарность главе ВОЗ за поддержку казахстанских вакцин.

ПОДРОСТОК – УЖЕ НЕ РЕБЁНОК

О том, как проходит в Восточном Казахстане кампания по вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет, а также беременных и кормящих женщин препаратом Pfizer, рассказали на кафедре детских инфекционных болезней Медицинского университета Семея.

– Судя по наблюдениям врачей, дети до 11 лет, подхватив коронавирусную инфекцию, переносят воздействие вируса чаще всего бессимптомно, гораздо легче, чем взрослые. Организм подростков от 12 до 18 лет – уже не детский, поэтому они болеют коронавирусом так же, как и взрослые. То есть случаются и осложнения, и тяжёлые формы, – пояснила кандидат медицинских наук Анаргуль Мансурова.

Она отметила, что дети первого года жизни переносят тяжело все инфекционные болезни.

– Поэтому если в семье есть дети, чей возраст исчисляется несколькими месяцами, то желательно, чтобы все члены семьи, включая старших детей, были вакцинированы. Пандемия коронавирусной инфекции продолжается, и когда закончится, неизвестно, штамм мутирует, – предостерегла специалист.

Анаргуль Мансурова напомнила, что Pfizer получила одобрение Всемирной организации здравоохранения для вакцинации детей и подростков, официально зарегистрирована в Казахстане. У компании Pfizer есть достоверные, научно обоснованные данные об успешном применении вакцины именно у детей.

– В состав вакцины входит не сам вирус. Чтобы заболевание возникло, нужен цельный вирус, и ни в одной из вакцин его нет. Учёными используется какая-то его часть, к которой организм вырабатывает антитела. Когда вакцинированный человек встречается с цельным вирусом, у него уже есть защитный механизм, который справляется с инфекцией. Перед кампанией вакцинации Минздрав разработал нормативно-правовой документ, в котором регламентируется, как вакцину перевозить и в каких условиях её хранить и размораживать. Поэтому за безопасность переживать не стоит. Pfizer вакцинируют двукратно с интервалом 21-28 дней, – добавила врач.

К мнению отечественного специалиста можно добавить, что российские доктора настоятельно рекомендует вакцинацию против ковида всем людям в возрасте 12 лет и старше, включая беременных, кормящих грудью, пытающихся забеременеть сейчас или планирующих материнство в будущем.

Беременные чаще испытывают серьёзные последствия заболевания. Дело в том, что беременность вызывает ощутимые изменения в организме, в том числе временное ослабление иммунной системы. Что влечёт уязвимость к вирусным инфекциям, особенно респираторным. КВИ, как известно, вызывает инфекцию дыхательных путей, которая может стать смертельно опасной за короткое время, особенно для тех, у кого есть сопутствующие заболевания.

Есть исследования, что КВИ по большей части не пересекает плаценту младенцев, рождённых от инфицированных матерей. Примерно пять процентов детей заражённых матерей рождаются инфицированными. Это хорошая новость. Но есть и плохая – если беременная заражается КВИ, у неё в три раза возрастает риск развития тяжёлой инфекции, что означает госпитализацию в отделение интенсивной терапии и инвазивную вентиляцию. Это часто означает преждевременные роды в попытке спасти ребёнка.

Избежать этого можно, сделав прививку. К сожалению, судя по динамике развития событий, ковид со множеством его штаммов ещё не скоро перестанет угрожать человечеству.

Айгуль Биданова, Флора Левина