Будет ли третья волна?

В регионе ожидается новая волна COVID-19. Эксперты сходятся во мнении: она настигнет ближе к осени. Пока же эпидемиологи строят прогнозы, опираясь на зарубежный опыт.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние две недели заболеваемость коронавирусом в мире выросла на треть. Ежедневно на планете вирус поражает до 800 тыс. человек.

В Восточном Казахстане с 1 по 19 июля этого года на территории двух областей зарегистрировано 166 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 161 – с клиническими симптомами, 5 – бессимптомной формы (показатель на 100 тыс. населения – 12,22), в том числе в ВКО зарегистрировано 59 случаев, в области Абай – 107 случаев. Зарегистрирован один случай пневмонии с признаками COVID-19 в Семее.

За сутки, 19 июля, на территории двух областей зарегистрировано 46 случаев КВИ: 44 – симптомных, 2 – бессимптомных вирусоносителя. Темп прироста в Восточно-Казахстанской области за сутки составил 32,2 процента, в области Абай – 25,2 процента.

Рост заболеваемости связан с новыми штаммами вируса, отмечают специалисты областного Управления здравоохранения. «Омикрон» распространяется стремительно и среди тех, кто был вакцинирован, и среди тех, кто переболел.

– Сегодня отслеживать только количество новых случаев заражения недостаточно, чтобы оценить тяжесть пандемии, – отмечает внештатный врач-эпидемиолог УЗ ВКО Булбул Сагидолда. – Мы видели в случае с «омикроном», что он распространялся стремительно, при этом смертность не увеличилась. Сейчас во многих странах, где идёт рост заболеваемости, не наблюдается роста числа смертей. Смертность и число госпитализаций – главные показатели. Если они приблизятся к тем, что были в острые фазы пандемии, то вернутся и ограничения, и обязательная вакцинация.

– Ревакцинацию рекомендуется проводить каждые полгода – такой срок подкреплён данными ряда исследований, – поясняет врач-эпидемиолог. – При этом ревакцинироваться можно бесконечно. В иммунопрофилактике говорят о так называемом бустер-эффекте, когда иммунитет получает дополнительный стимул, и титры антител в крови увеличиваются молниеносно и больше, чем в предыдущие введения. Ревакцинация возможна любым доступным препаратом.

По информации облздрава, на 1 августа этого года количество людей, подлежащих ревакцинации, составляет 444653 человека, из них на 20 июля ревакцинирован 368361 человек, охват составил 83,17 процента. Это лица старше 50 лет, медицинские работники, педагоги, сотрудники силовых структур, персонал медико-санитарных учреждений.

Вакцинация от коронавируса поможет снизить уровень тревожности, связанной со страхом заболеть, считает главный внештатный психиатр Управления здравоохранения, директор ВКО Центра психического здоровья Мирхат Мукушев.

– Меры против COVID-19, включая вакцинацию, снижают уровень тревожности и напряжённости у человека, – говорит он. – Сегодня я ревакцинировался, потому что не хочу всё время переживать по этому поводу. Если я заболею, то смогу легче перенести болезнь.

Вместе с Мирхатом Мукушевым получила прививку и его супруга Ольга.

– Коронавирус никуда не делся, он продолжает циркулировать, – уверена она. – Никто, думаю, не хочет нового роста заболеваемости. Поэтому для создания коллективного иммунитета к этой болезни вакцинация и ревакцинация, считаю, остаются главным и важным инструментом.

Коллектив ФСМС ВКО также поддерживает важность иммунопрофилактики, в данном случае ревакцинации. По истечении шести месяцев коллектив филиала Фонда воспользовался услугами выездной прививочной бригады левобережной поликлиники в областном центре. Отметим, что такой подход допускается с целью повышения доступности вакцинации для населения и упрощения процесса получения прививки.

Врач-терапевт, заведующая отделением Центра семейного здоровья поликлиники № 1 города Усть-Каменогорска Гульнази Шарипова считает, что иммунитет после прививки почти всегда крепче того, что возникает после болезни.

– Безусловно, вакцинированные переносят ковид значительно легче, в большинстве случаев им не нужна госпитализация, – говорит медик. – Вакцинация и ревакцинация сдерживают распространение болезни и таким образом защищают тех, у кого иммунитет слабее (пожилые, онкопациенты и другие люди с ослабленным здоровьем).

Сегодня поликлиника № 1 обслуживает порядка 60 тысяч человек, вакцины имеются в полном объёме. Прививки прикреплённое население может получить по адресам: проспект Ауэзова, 18, 3 этаж, 318 кабинет. С понедельника по пятницу – с 8.00 до 18.00, в субботу – с 8.00 до 14.00; по улице Потанина, 4, 2 этаж, 21 кабинет. С понедельника по пятницу – с 8.00 до16.00.

На сегодняшний день для борьбы с КВИ задействована 41 медицинская организация в 11 районах, в том числе 25 поликлиник и 16 стационарных больниц. Это 282 койки, из них 236 – инфекционных и 46 – реанимационных коек. По городу Усть-Каменогорску – 48 коек (38 инфекционных и 10 реанимационных), в районах – 234 койки (198 инфекционных и 36 реанимационных).

В организациях первичной медико-санитарной помощи задействовано 118 мобильных бригад (27 – по Усть-Каменогорску, 91 – в районах). А также в резерве находятся 74 мобильные бригады (27 – по Усть-Каменогорску, 47 – в районах).

– Во всех медицинских учреждениях области имеется двухмесячный запас средств индивидуальной защиты: одноразовые и многоразовые костюмы, одноразовые маски, респираторы, перчатки, антисептики. В рамках клинического протокола лечения COVID-19 регион располагает достаточным запасом антикоагулянтных препаратов («Надропарин», «Клексан», «Арикстра», «Гепарин», «Ривароксабан»), глюкокортикостероидных препаратов («Метилпреднизолон», «Преднизолон», «Дексаметазон», «Метипред»), вазопрессорных препаратов («Адреналин», «Нороадреналин»), жаропонижающих препаратов («Парацетамол», «Ибупрофен»), антибиотиков («Мерофенем», «Офлюфлоксоцин») и противовирусных препаратов («Ремантадин», «Тамифлю», «Анаферон», «Осивир», «Афлюдол»), – сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения ВКО.

Конечно, всех волнует главный вопрос: когда закончится пандемия?

– Возможны несколько вариантов развития событий, – отмечает Булбул Сагидолда, внештатный эпидемиолог Управления здравоохранения. – Пессимистичный сценарий – при котором новые штаммы коронавируса могут повлечь большую смертность и очередную острую фазу пандемии. В этом случае вновь может потребоваться массовая вакцинация и разработка новых вакцин. Но если новая волна пройдёт без высокой смертности, можно надеяться на стабилизацию ситуации. Надеемся, что вирус в целом ослабнет и подъёмы заболеваемости будут умеренными.

И хотя в настоящее время все ковидные ограничения отменены, медики настоятельно рекомендуют добровольно носить маски в местах массового скопления людей.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы УЗ ВКО