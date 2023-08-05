Бойцы «зелёного» фронта

Программа «Жасыл ел» пользуется большой популярностью у юношей и девушек Глубоковского района.

Проект молодёжных трудовых отрядов «Жасыл ел» реализуется в стране с 2005 года. Он призван прививать молодым казахстанцам любовь к труду, экологическую культуру, уважение и бережное отношение к окружающей среде, тем самым, формируя у них активную гражданскую позицию.

Ежегодно в летний период в рамках программы «Жасыл ел» студенты и старшеклассники трудоустраиваются на один месяц, внося вклад в благоустройство малой родины и получая за свой труд денежное вознаграждение.

Как рассказали в районном акимате, в этом году в рамках программы было выделено 169 мест. Только в августе трудоустроены 37 молодых людей, проживающих в сёлах и посёлках района.

– Программа «Жасыл ел» остаётся очень востребованной у молодёжи Глубоковского района. Поэтому с каждым годом увеличивается количество выделяемых рабочих мест, их мы распределяем на три летних месяца, в зависимости от спроса. 1 августа к работе приступил последний, третий поток «зелёного» десанта, – рассказала исполняющая обязанности директора Глубоковского районного молодёжного ресурсного центра Лаура Оралбеккызы.

Участниками программы могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. По словам организаторов, в основном желание стать частью команды изъявляют учащиеся школ, поэтому работы проводятся в летний каникулярный период.

Объявления о старте программы размещаются в соцсетях и на официальных государственных сайтах, где ребята могут заполнить форму заявления и подать соответствующие документы.

К слову, в последнем потоке из-за ограниченного количества рабочих мест они были распределены между молодёжью посёлков Глубокое, Белоусовка, Алтайский, Верхнеберёзовский и сёл Ушаново, Черемшанка – отсюда заявки поступили первыми.

По словам Лауры Оралбеккызы, «зелёные» бойцы получают красивую и качественную фирменную экипировку, которую можно носить и в повседневной жизни. Помимо этого, для ребят регулярно проводятся различные спортивные и культурные мероприятия. При подведении итогов работы отмечаются лучшие участники проекта.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район