Берите на вооружение разумные аргументы

Специалисты констатируют, что на сегодняшний день дети являются активными переносчиками новых штаммов коронавирусной инфекции и нередко сами тяжело переносят заболевание, поэтому вопрос массовой иммунизации подростков актуален как никогда.

Специалисты утверждают, что действенной мерой профилактики распространения COVID-19 является приобретение коллективного иммунитета. Для его скорейшего формирования также необходима вакцинация подростков в возрасте 12 лет и старше. Отметим, что в Усть-Каменогорске прививочная кампания препаратом Pfizer Comirnaty стартовала 15 ноября. За это время многим детям уже поставили прививку.

– Мы с супругом сделали выбор в пользу вакцинации детей, потому что наша задача как родителей в том, чтобы максимально обезопасить их и создать благоприятные условия для развития, – отметила директор средней школы № 39 Усть-Каменогорска Гульмира Абюрова. – На сегодняшний день мои дети уже получили вакцину. Никаких побочных эффектов не было. Призываю родителей сделать правильный выбор и привить своих детей, чтобы мы с вами могли вернуться к обычной жизни.

Тем временем на просторах интернета можно встретить массу противоречивой информации. Но стоит ли ей доверять? Предугадывая сомнения, отметим, что ответ на этот вопрос могут дать только эксперты, нужно прислушиваться к их мнению, а не к паническим постам так называемых антиваксеров, которые не имеют под собой никаких здравых аргументов.

– Мы пригласили в нашу школу специалистов, чтобы они ответили на вопросы, которые волновали и педагогов, и родителей, – рассказал директор средней школы № 19 Усть-Каменогорска Кайрат Кикбаев. – Получив разъяснения, многие решили привиться, в том числе и мой 17-летний сын. Считаю, что вакцинация – единственный механизм, чтобы сохранить своё здоровье. Нам нужно задуматься о собственной безопасности и безопасности наших детей. К слову, в нашей школе привито сто процентов учителей.

Напомним, вакцинация подростков допускается только с информированного письменного согласия родителей или их законных представителей в медицинских кабинетах организаций образования и в центрах вакцинации при поликлиниках. Перед проведением профилактической прививки врач проводит медицинский осмотр ребёнка. При отсутствии противопоказаний к иммунизации оформляет допуск к проведению вакцинации в медицинском документе прививаемого, предоставляет ему или его законному представителю полную и объективную информацию о получаемой вакцине, возможных реакциях и проявлениях после иммунизации. К слову, многие родители уже сделали выбор в пользу массовой иммунизации подростков.

– Считаю, что вакцинация очень важна для детей, – поделилась одна из родительниц, Оксана Гончарова, – поскольку вирус повсюду, и они могут заразиться. Мой сын уже поставил прививку против коронавирусной инфекции. Он чувствует себя хорошо, никаких жалоб нет. Думаю, всем родителям нужно хорошо подумать над этим вопросом и принять правильное решение.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Нурлан Жанпеисов, врач инфекционного отделения Центра матери и ребенка:

– Если сравнивать сегодняшние данные с показателями прошлого года, то произошёл большой скачок заболеваемости пневмонией среди детей. Под прицелом новых мутаций коронавируса оказались подростки от 12 лет. Сейчас в Центре матери и ребёнка находится 45 пациентов с коронавирусом, двое из них дети. Они находятся в состоянии средней тяжести. Сейчас проходят полное лечение. Однако пока вирусу есть, где распространяться, пока будут восприимчивые люди, он будет изменяться, приобретать новые штаммы с другими симптомами. Именно поэтому очень важно сформировать коллективный иммунитет. Прежде всего, профилактической мерой является вакцина. В настоящее время для вакцинации детей одобрили препарат Pfizer Comirnaty. Данная вакцина признана эффективной в борьбе с коронавирусом и безопасной для детей.

Александра Исаева, Дарья Антон

Фото из открытых источников