Атлас успешных проектов

Государственные программы меняют жизнь в регионе.

Одним из индикаторов социально-экономического развития сельских территорий и региона в целом являются показатели жилищного строительного сектора.

По сведениям акимата Глубоковского района, в этом году начато строительство жилого дома на 60 квартир в посёлке Глубокое для граждан, стоящих в очереди на получение жилья из государственного фонда. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2023 год.

Продолжается работа по обеспечению жилплощадью многодетных и малообеспеченных семей. В этом году 170 млн тенге направлены на выкуп пяти 2-квартирных жилых домов по программе «Одноэтажный Восток». Совсем недавно, в День столицы, десять многодетных семей стали обладателями собственного жилья.

Не просто цифры

– Специальный проект «Ауыл – ел бесігі» не один год демонстрирует заметные результаты, – отмечает аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов, – причём не просто в виде цифр и показателей. Напротив, он напрямую влияет на качество жизни сельчан. «Ауыл – ел бесігі» – это и ровные дороги, и освещённые улицы.

Сегодня проект реализуется в трёх опорных и двух спутниковых сельских населённых пунктах Глубоковского района. В частности, ведётся строительство мостов на въезде со стороны трассы Усть-Каменогорск – Риддер и в створе улицы Суворова в посёлке Белоусовка; проводится средний ремонт улиц протяжённостью 13,9 км в сёлах Прогресс, Солнечное, Прапорщиково; устанавливаются 593 опоры уличного освещения в сёлах Опытное поле, Прогресс, Солнечное и Прапорщиково.

Чистая питьевая вода, отвечающая современным требованиям, – один из важнейших показателей качества жизни людей.

Для обеспечения населения чистой водой в селе Секисовка реализован проект «Текущий ремонт водопровода по улице Чапаева» протяжённостью 1 км. Завершён ремонт водопровода в селе Прапорщиково протяжённостью 2 км, текущий ремонт сетей водоснабжения и водоотведения по улицам Центральная и Тулеутаева в селе Черемшанка.

Долгое время для жителей села Кожохово болевой точкой являлась проблема водоснабжения. В этом году приступили к ремонту центрального водопровода протяжённостью 1,3 км.

Хорошая дорога – украшение села

Ремонт и содержание дорог – одно из приоритетных направлений в работе местных властей. Этим летом проведён средний ремонт автомобильной дороги районного значения Глубокое – Белоусовка протяжённостью 7,3 км. Также ведутся работы по среднему ремонту районной дороги Предгорное – Верхнеберёзовский протяжённостью 5,1 км.

В посёлке Верхнеберёзовский ведётся ремонт дорог по улицам Ленина и Амбулаторной протяжённостью 1,7 км.

В селе Весёловка в рамках плана летнего содержания автомобильных дорог районного значения ведётся ямочный ремонт центральной улицы.

Для проведения среднего ремонта дорог на улицах Кирова и Ленина в Предгорном выделено 28 млн тенге. В селе Уварово проводится средний ремонт внутрипоселковых дорог протяжённостью 3,6 км, в селе Черемшанка идут конкурсные процедуры для ремонта улицы Центральной.

Для проведения среднего ремонта улицы Клиновицкого в селе Мало-Убинка объявлен конкурс на сумму 16 млн тенге.

В селе Новая Ульбинка завершён средний ремонт улицы Абая протяжённостью 2,5 км, установлены 64 опоры уличного освещения, отремонтирован подвесной пешеходно-гужевой мост.

Текущим ремонтом (гравийная отсыпка и грейдеровка) планируется охватить за счёт районного бюджета свыше 30 км улиц.

Для комфорта людей

Сделать культуру доступной для сельчан также помогает государственная поддержка. Так, на текущий ремонт Дома культуры в селе Берёзовском выделено 47,3 млн тенге, работы уже начались.

Выделен 1 млн тенге на выкуп пустующего здания в селе Ушаново для организации Центра досуга. Начат текущий ремонт сельского Дома культуры в селе Опытное поле.

В посёлке Алтайском на улице Мира завершены работы по благоустройству придомовых территорий между многоквартирными жилыми домами 16 и 22, а также запланировано возведение детской площадки.

Жители многоэтажек в посёлке Белоусовка на протяжении многих лет поднимали вопрос о необходимости ремонта и благоустройства придомовых территорий двух домов по улице Юбилейной. В этом году проблема будет снята с повестки, уверяют в районном акимате, на эти цели выделено 36 млн тенге. Проводятся конкурсные процедуры.

Жители отдалённого села Зимовьё в настоящее время лишены таких благ цивилизации, как интернет и сотовая связь. В этом году здесь будет возведено антенно-мачтовое сооружение. Уточняется, что финансирование строительства будет осуществляться за счёт областного бюджета.

Начаты работы по устройству пешеходной лестницы около дома по улице Поповича, 40 и пешеходный тротуар от Дома детского творчества до средней школы имени Ы. Алтынсарина в посёлке Глубокое.

В рамках подготовки к новому отопительному сезону из областного бюджета выделено свыше 143 млн тенге на ремонт котельной в райцентре.

Счастливое детство

Сельской детворе теперь есть где активно проводить свободное время. Современные, отвечающие всем нормам детские игровые площадки построены в сёлах Перевальное, Кожохово, Быструха, Весёловка, Черемшанка. Завершены работы по текущему ремонту площадок в сёлах Прапорщиково и Уварово.

В Глубоком начаты работы по установке детских игровых площадок в микрорайонах Киргородок, Петушки, Курчум, Абай, а также воркаут-площадки на центральном стадионе и площадки для пляжного волейбола.

Завершается текущий ремонт спортивной площадки в селе Винное. В Черемшанке отремонтировали хоккейно-футбольное поле. В посёлке Глубокое завершены работы по установке освещения на стадионе и катке.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район