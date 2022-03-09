Антистрессовое хобби капитана

На службе диспетчер Центра оперативного управления силами и средствами государственного учреждения «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ВКО» Диана Бергенева строгая и ответственная. Но мало кто знает, что форма и погоны скрывают девушку с необычными талантами и увлечениями.

Диспетчер – первый, с кем сталкиваются люди, оказавшийся в беде. С момента поднятия трубки у работника службы чрезвычайных ситуаций несколько минут, чтобы успокоить позвонившего, выяснить, что случилось, и отправить спасателей на помощь. От его оперативности и профессионализма порой зависит жизнь человека на том конце провода. Диана, которая работает диспетчером более восьми лет, знает об этом не понаслышке…

– В моей семье много военных и полицейских, – поделилась она. – Я с детства мечтала носить погоны. Но папа мне говорил, что это неженские профессии. В итоге мы посоветовались и выбрали чрезвычайную службу.

Девушка не отрицает, что работа тяжёлая и ответственная. Бывает, что за смену поступает несколько сотен звонков о разных происшествиях, порой трагических…

Отвлечься от тревожных будней Диане Бергеневой помогает творчество.

– Как-то пришла мысль, а что, если не покупать подарок, сделать его своими руками, – рассказала диспетчер. – Попробовала, у меня получилось. Когда дарила свои изделия, в ответ получала искреннюю благодарность. Это меня вдохновляло на дальнейшее творчество.

Капитан гражданской защиты мастерит сувенирные кофейные и денежные деревья, ёлочные украшения, объёмные цифры для оформления праздника, шьёт «Ақ жол» – специальную белую дорожку для проведения обряда «тусау кесу» или проводов невесты в семейную жизнь, которая символизирует светлую дорогу.

Совсем недавно Диана

увлеклась шитьём. Её гардероб уже пополнился юбкой и брюками. Сейчас она изучает разные технологии кройки и шиться, чтобы порадовать себя и своих близких новыми нарядами.

А ещё девушка – настоящий массовик-затейник. Веселая, энергичная, она любой праздник превращает в событие года. Поэтому, когда вся семья собирается вместе, за культурную часть отвечает Диана.

– Когда занимаюсь творчеством, ощущаю внутреннюю гармонию, – отметила Диана Бергенева. – Забываются тревожные звонки, суета. Пожалуй, это лучшая антистрессовая терапия. Мне кажется, необходимо уделять себе и своим интересам хоть немного времени, ведь в каждом из нас есть скрытый талант.

Александра Исаева

Фото из архива Дианы Бергеневой