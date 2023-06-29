Золотой бум спартакиады

Восточноказахстанские спортсмены порадовали соотечественников отличными результатами и новыми рекордами на VI летней спартакиаде РК по лёгкой атлетике. Сборная ВКО заняла первое место в республиканских соревнованиях, завоевав 16 золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.

Всего в состязаниях легкоатлетов, проходивших на Центральном стадионе Алматы, приняли участие 275 спортсменов со всех регионов Казахстана и городов республиканского значения.

– Восточный Казахстан представляли 32 спортсмена, – отметила директор КГУ «Восточно-Казахстанская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике» Управления физической культуры и спорта ВКО Диляра Кагырманова. – Очень сильно чувствовалась сплочённость нашей команды, все поддерживали друг друга, результатами довольны и спортсмены, и тренеры, мы усердно готовились к спартакиаде, чтобы быть первыми. Это один из самых важных стартов для всех нас.

На этих соревнованиях наши легкоатлеты отличились поставленными рекордами, к примеру, Анастасия Рыпакова обновила свой личный результат на два сантиметра, прыгнув в длину 6.27 метра. Ещё одним впечатляющим моментом состязаний стало выступление Ефима Тарасова, он пробежал 400 метров с результатом 46.48 секунды и установил личный рекорд.

– Я ожидал, что смогу справиться за такое время, но не думал, что это будет так скоро. Далее меня ждёт чемпионат Азии, и на будущих соревнованиях надеюсь улучшить свой результат, – говорит спортсмен.

По словам Ефима Тарасова, уверенности ему придавала победа на первом старте этого лета – Кубке РК, который состоялся за несколько дней до спартакиады. Прошедшие соревнования повлияли и на штатный состав национальной сборной РК, в которую, исходя из результатов спартакиады, были отобраны лучшие спортсмены. Часть восточноказахстанских атлетов также попала в национальную сборную и осталась на сборы в Алматы для подготовки к чемпионату Азии в Бангкоке (Таиланд), который пройдёт с 12 по 16 июля.

Аяужан Утеулинова