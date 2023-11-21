Судейский дебют мирового масштаба

Тренеру по пожарно-спасательному спорту из Восточно-Казахстанской области Михаилу Филатову присвоили статус судьи международной категории.

Иногда детское хобби перерастает в увлечение всей жизни, помогает определиться с профессией. Так случилось и у Михаила Филатова. Когда он учился в школе, отец привёл его на тренировку по пожарно-спасательному спорту. Михаилу настолько понравилось, что он уже на протяжении 25 лет не оставляет это занятие.

– У меня была мечта стать пожарным, – поделился Михаил. – Пожарно-спасательный спорт как раз связан с этой профессией.

Сегодня Михаил Филатов работает в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области и является неоднократным призёром и победителем республиканских и международных соревнований. К примеру, в 2011 году занял третье место в общекомандном зачёте на чемпионате мира, проходившем в Германии.

Последние восемь лет он уделяет внимание тренерской работе. За эти годы воспитал около 20 спортсменов, среди них немалое количество призёров и чемпионов республиканского и мирового уровня. Например, Виктор Коршак, который ежегодно становится победителем на чемпионатах мира. О его достижениях, к слову, мы уже рассказывали читателям.

– Работа тренера заключается в том, чтобы увидеть потенциал молодых людей и помочь ему раскрыться, – отметил Михаил Филатов. – Привлекать как можно больше молодёжи к спорту и популяризировать профессию пожарного. На чемпионатах Казахстана присматриваю перспективных спортсменов, занимаюсь с ними подготовкой, затем они участвуют на чемпионатах мира и показывают неплохие результаты. На последних соревнованиях мирового масштаба ребята заняли третье общекомандное место, по отдельным дисциплинам – вторые и третьи места.

В этом году впервые в регионе тренеру юношеской сборной по пожарно-спасательному спорту ДЧС ВКО Михаилу Филатову присвоили статус судьи международной категории.

Получить эту категорию совсем не просто. В пожарно-спасательном спорте на каждом этапе судье нужно следить за нюансами выполнения технически сложных, трудоёмких элементов, приёмов, применяемых в практике тушения пожаров как в индивидуальном, так и в групповом зачёте. В числе дисциплин – 100-метровая полоса с препятствиями, штурмовая лестница, эстафета 4 по 100 метров, боевое развёртывание.

На протяжении нескольких лет Михаил принимал участие в судействе четырёх международных чемпионатов: в 2018 году – в Алматы, в 2022 – в Бресте, в 2023 – в Саранске и Стамбуле. По результатам этих судейств ему и присвоили категорию.

– Категория даёт право судить международные соревнования по пожарно-спасательному спорту, – пояснил Михаил Филатов. – Безусловно, для меня это приятная новость, в то же время важно понимать всю ответственность работы – судить нужно честно, по всем правилам.

Отметим, что всего в Республике Казахстан на сегодняшний день восемь человек имеют статус судьи международной категории.

Татьяна Кравченко