Матрица талантов

Диплом за лучшую презентацию по направлению «Искусственный интеллект. Беспилотный автотранспорт» и ряд сертификатов получил на международном конкурсе по робототехнике юный изобретатель из Риддера Амир Базылханов.

Международный конкурс по робототехнике «The 7 Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop» состоялся в Китае. В этом году в этом престижном мероприятии принял участие 781 школьник из 30 стран мира. Команду Казахстана представляли десять учащихся из Астаны, Алматы, Кокшетау и Риддера.

Но поработать ребятам во время конкурса вместе так и не пришлось. По условиям международных соревнований, были созданы команды из представителей разных стран, по пять человек в каждой с учителем-наставником.

Так, вместе с учащимся школы-лицея №1 города Риддера Амиром Базылхановым над конкурсным заданием работали его сверстники из Филиппин, Лаоса и Австралии.

– Получили задание собрать и запрограммировать беспилотный автомобиль с использованием возможностей искусственного интеллекта, – пояснил Амир Базылханов.

Надо отметить, что конкурс проходил в совсем не простых условиях. Во-первых, ребята общались на английском и китайском языках, чтобы понять друг друга. Во-вторых, конструктор, который предоставили для сборки беспилотного автомобиля, был мало кому знаком из участников конкурса. Пришлось разбираться с тонкостями деталей прямо в процессе сборки.

Тем не менее, робот, собранный школьниками всего за два дня, не только был прекрасно презентован, но и выполнял все команды: определял дорожные знаки, поворачивал направо и налево, распознавал сигналы светофора.

– Этот конкурс позволил ребятам сотрудничать с лучшими и талантливыми сверстниками на международном уровне, делиться идеями и изучать передовые знания в научных лабораториях ведущих школ Китая на основе практического опыта и совместной работы под руководством опытных учителей, – отметил наставник Амира Базылханова, учитель физики и информатики школы-лицея №1 в Риддере Юрий Котвицкий.

Кстати, именно он предложил группе своих учеников принять участие в этом конкурсе, но поехать в Китай удалось только Амиру.

– У нас немало талантливой молодёжи, которая способна показать свои знания и умения на международном уровне, но средств для поездки целой команды не было. Благодаря материальной поддержке попечительского совета школы-лицея в Китай отправился только Амир Базылханов, – пояснил Юрий Котвицкий.

К слову, в этом международном соревновании могут участвовать только школьники, прошедшие жёсткий конкурсный отбор. Его этапы проходили в онлайн-режиме в течение нескольких месяцев. С весны, под руководством своего наставника, Амир Базылханов изучал видеоуроки по программированию и робототехнике на различных интернет-платформах. Всё это ему очень пригодилось при выполнении конкурсных заданий.

Екатерина Гуляева