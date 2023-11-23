Всех перепели

Участники вокальной студии Prestissimo из района Алтай с триумфом вернулись с Международного конкурса-фестиваля Armanda talant.

Вокальная студия открылась в районе в 2014 году. Сначала в ней занимались ребята с логопедическими речевыми нарушениями.

Со временем пришла идея расширить направления работы. Сейчас студию посещают около сорока человек в возрасте от четырёх до сорока лет. Участники изучают основы академического, эстрадного и хорового пения.

Отметим, что практически все они уже выступали на большой сцене и являются победителями и призёрами музыкальных конкурсов различного уровня. К примеру, только в этом году солисты побывали в Актобе, Актау, Алматы и Баку, а также участвовали в онлайн-прослушивании «Лондон – США». И не было ни одного случая, чтобы они вернулись домой без наград.

Не стал исключением и Международный конкурс-фестиваль Armanda talant, который прошёл в Семее. Артисты из района Алтай представили на суд жюри 21 музыкальный номер. В состав жюри, которое оценивало музыкальность, сценическое мастерство и артистизм, вошли заслуженные деятели искусств Республики Казахстан, высококвалифицированные специалисты и преподаватели в области образования, культуры и искусства.

Талант солистов из Алтая никого не оставил равнодушным. Как результат – в копилке одиннадцать Гран-при, три первых, три вторых и два третьих места в различных номинациях.

– Уровень подготовки наших артистов высокий, – поделился руководитель вокальной студии Prestissimo Акжол Сембаев. – Конечно, перед выступлением они волнуются, но на сцене держатся как профессионалы. Перед поездками на конкурсы всегда настраиваю их, что главная цель – обменяться опытом. Победа важна, но, если что-то не получается, не стоит расстраиваться. Нужно всё проанализировать и двигаться дальше, к новым вершинам.

Акжол Сембаев уверен, труд, воля к победе, оттачивание вокального мастерства и, конечно же, природные вокальные данные – вот главные составляющие успеха в работе педагога и его воспитанников.

Руководитель вокальной студии также приоткрыл завесу тайны над ближайшими проектами. В следующем году студия отметит своё десятилетие. К этому важному событию коллектив уже начал подготовку. Ожидается грандиозное шоу на областном уровне.

Александра Исаева

Район Алтай