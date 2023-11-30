Попадают точно в цель!

Традиционная стрельба из лука набирает популярность среди жителей Восточного Казахстана.

Напомним, в середине октября в областном центре состоялся открытый региональный турнир. В минувшие выходные – открытое первенство Усть-Каменогорска среди участников разных возрастов.

Организацией городского соревнования занимался отдел физической культуры, спорта и туризма Усть-Каменогорска при поддержке Федерации стрельбы из традиционного лука «Oskemen sadaq atu» .

– В городе пока мало профессиональных лучников, поэтому пригласили участников из районов и соседнего региона. На соревнованиях им важно не только обменяться опытом, но и почувствовать конкуренцию, ощутить дух соперничества. В этом случае спортсмены стремятся выступать ещё лучше, – говорит руководитель федерации «Oskemen sadaq atu» Ажар Төлеуқанова.

Для участия в состязаниях в Усть-Каменогорск прибыли лучники из Риддера, Глубоковского, Зайсанского, Тарбагатайского и Уланского районов, а также из Семея и Жезкента. Более восьмидесяти спортсменов продемонстрировали меткость в стрельбе по двум видам мишеней: жамбы ату и «пута».

Традиционная стрельба из лука – это вид спорта, которым могут заниматься люди любого возраста и любой профессии. К примеру, участница из Жезкента – Кундыз Канапиянова – учитель математики. Говорит, что увлекается стрельбой из лука вместе с мужем и сыном. Сначала просто наблюдала за ними. Потом оказалось, что это отлично помогает справиться со стрессом. А теперь она является тренером клуба «Жезкент мергендері».

– Радует, что этот национальный вид спорта начал развиваться и в Усть-Каменогорске, а наше участие в подобных соревнованиях – это тоже вклад в популяризацию традиционной стрельбы из лука в вашем городе, – делится Кундыз Канапиянова.

С первенства Усть-Каменогорска лучница уехала с двумя серебряными медалями. Не подвели тренера и её ученики, завоевав одну серебряную и две бронзовые медали в разных возрастных категориях.

Ещё одна участница и бронзовая медалистка первенства в стрельбе по мишени – жамбы ату – Александра Ден начала заниматься традиционной стрельбой из лука в 2015 году, на любительском уровне. Помимо основной предпринимательской деятельности девушка увлекается конными видами спорта, тренирует детей.

– Можно сказать, со стрельбой из лука меня познакомили мои лошади. Я начала с жамбы ату на лошади. Это очень сложный вид соревнований, по сравнению со стрельбой с места. Надо рассчитать темп движения лошади и на одном дыхании, прицелившись, выстрелить в мишень, – рассказывает Александра Ден.

Лучница отмечает, что на прошедших соревнованиях она немного торопилась, по привычке, как на скачках. Это и привело к неточному попаданию в цель.

Абсолютной чемпионкой первенства Усть-Каменогорска по традиционной стрельбе из лука по обоим видам мишеней стала Альбина Әлібекова.

Среди мужчин первое место по жамбы ату занял Олжас Дюсупов, второе – Елдар Мухамедказин, а третье – Бакытбек Кабдоллаев. В стрельбе по мишени «пута» золотую медаль вручили Ерболу Канафину, серебро досталось Ержанат Ынтымақ, а бронза – также Бақытбеку Кабдоллаеву.

Аяужан Утеулинова